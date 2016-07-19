CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

M2_MA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1117
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
M2_MA.mq5 (7.31 KB) visualização
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Verdadeiro autor:

Dodonov Vitalii

Combinação linear não trivial ajustada (suavizada) das médias EMA e LWMA

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 07.05.2012.

Fig.1. Indicador M2_MA

Fig.1. Indicador M2_MA

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15611

MaChannel MaChannel

Indicador de tendência simples baseado em duas médias móveis na forma de NRTR.

Q2MA Q2MA

Indicador de tendência simples baseado em duas médias móveis na forma de uma nuvem colorida.

Q2MA_HTF Q2MA_HTF

Indicador Q2MA com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

Exp_Q2MA Exp_Q2MA

O conselheiro Exp_Q2MA baseia-se nas alterações de cor do indicador Q2MA.