CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

AsymmetricStochNR_Cloud_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
853
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador AsymmetricStochNR_Cloud com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// período do gráfico do indicador (timeframe)

Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador AsymmetricStochNR_Cloud.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador AsymmetricStochNR_Cloud_HTF

Fig.1. Indicador AsymmetricStochNR_Cloud_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15583

AsymmetricStochNR_Cloud AsymmetricStochNR_Cloud

Indicador estocástico assimétrico na forma de nuvem colorida.

Exp_CCI_Woodies Exp_CCI_Woodies

O conselheiro Exp_Directed_Movement baseia-se nas alterações de cor do indicador CCI_Woodies.

AsymmetricStochNR_Sign AsymmetricStochNR_Sign

Indicador de sinal semáforo utilizando o oscilador estocástico assimétrico na forma de nuvens coloridas.

Q2MA Q2MA

Indicador de tendência simples baseado em duas médias móveis na forma de uma nuvem colorida.