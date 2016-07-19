CodeBaseSeções
AsymmetricStochNR_Cloud - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Verdadeiro autor:

Svinozavr

Indicador estocástico assimétrico na forma de nuvem colorida.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador AsymmetricStochNR_Cloud

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15582

