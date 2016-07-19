Indicador CCI_Woodies com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

O conselheiro Exp_Directed_Movement baseia-se nas alterações de cor do indicador CCI_Woodies.

Indicador AsymmetricStochNR_Cloud com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

Indicador de sinal semáforo utilizando o oscilador estocástico assimétrico na forma de nuvens coloridas.