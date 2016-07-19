Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
AsymmetricStochNR_Cloud - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 965
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Verdadeiro autor:
Svinozavr
Indicador estocástico assimétrico na forma de nuvem colorida.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Fig.1. Indicador AsymmetricStochNR_Cloud
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15582
O conselheiro Exp_Directed_Movement baseia-se nas alterações de cor do indicador CCI_Woodies.CCI_Woodies_HTF
Indicador CCI_Woodies com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
Indicador AsymmetricStochNR_Cloud com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.AsymmetricStochNR_Sign
Indicador de sinal semáforo utilizando o oscilador estocástico assimétrico na forma de nuvens coloridas.