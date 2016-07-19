Indicador RSI com duplo ajustamento na forma de nuvem colorida.

O indicador trend_arrow_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal para negociar, usando o indicador trend_arrows, na barra selecionada, como um objeto gráfico com indicação de cores da tendência ou direção da transação que, além disso, ao ter sinais para negociação, emite alertas ou sinais sonoros.