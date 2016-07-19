Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ZZ_Color - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1168
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Verdadeiro autor:
MetaQuotes Software Corp.
Ziguezague simples e econômico para os recursos do computador.
Fig.1. Indicador ZZ_Color
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15565
Directed_Movement
Indicador RSI com duplo ajustamento na forma de nuvem colorida.trend_arrows_HTF_Signal
O indicador trend_arrow_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal para negociar, usando o indicador trend_arrows, na barra selecionada, como um objeto gráfico com indicação de cores da tendência ou direção da transação que, além disso, ao ter sinais para negociação, emite alertas ou sinais sonoros.
InstTrend
Indicador de tendência na forma de nuvem colorida.Exp_VWAP_Close
O conselheiro Exp_VWAP_Close baseia-se na alteração da direção do movimento da média móvel VWAP_Close.