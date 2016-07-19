Participe de nossa página de fãs
O indicador trend_arrow_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal para negociar, usando o indicador trend_arrows, na barra selecionada, como um objeto gráfico com indicação de cores da tendência ou direção da transação que, além disso, ao ter sinais para negociação, emite alertas ou sinais sonoros.
Se, na barra selecionada, a tendência continuar, o indicador emitirá um sinal mediante um objeto gráfico sob a forma da seta para a direita, cuja cor corresponde à direção da tendência. Se, na barra selecionada, a tendência mudar, o indicador emitirá um sinal mediante um objeto sob a forma da seta apontando na diagonal, cuja cor corresponde à direção da tendência.
Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:
- Parâmetros de entrada do indicador trend_arrows:
//+------------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // activo financeiro input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // timeframes do indicador para calculo do indicador input uint iPeriod=15; // período do indicador input uint iFullPeriods=1;
- Parâmetros de entrada do indicador trend_arrows_HTF_Signal necessários para visualizar o indicador:
//---- configurações da exibição do indicador input uint SignalBar=0; // número da barra para obter o sinal (0 - barra atual) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // nomes das etiquetas do indicador input color Upsymbol_Color=clrBlue; // cor do símbolo da tendência de alta input color Dnsymbol_Color=clrRed; // cor do símbolo da tendência de baixa input color IndName_Color=clrDarkOrchid; // cor do nome do indicador input uint Symbols_Size=60; // tamanho dos símbolos do sinal input uint Font_Size=10; // tamanho da fonte do nome do indicador input int X_1=5; // deslocamento horizontal do nome input int Y_1=-15; // deslocamento vertical do nome input bool ShowIndName=true; // exibição do nome do indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // ângulo de colocação input uint X_=0; // deslocamento horizontal input uint Y_=20;
- Parâmetros de entrada do indicador trend_arrows_HTF_Signal necessários para emitir alertas ou sinais sonoros:
//---- configurações dos alertas input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // indicador de opção de acionamento input uint AlertCount=0; // número de alertas gerados
Se você planeja usar vários indicadores trend_arrows_HTF_Signal num gráfico, para cada um deles será o seu Symbols_Sirname variável de cadeia de valor (o nome das marcas indicadoras).
Para trabalhar com o indicador, coloque o arquivo do indicador compilado trend_arrows.mq5 na pasta diretório_dados_do_terminal\MQL5\Indicators do terminal do cliente.
Imagens:
Fig.1. Indicador trend_arrows_HTF_Signal. Sinal de continuação de tendência
Fig.2. Indicador trend_arrows_HTF_Signal. Sinal para entrar no mercado
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15558
