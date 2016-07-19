Indicador trend_arrows com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador trend_arrows.

O indicador trend_arrow_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal para negociar, usando o indicador trend_arrows, na barra selecionada, como um objeto gráfico com indicação de cores da tendência ou direção da transação que, além disso, ao ter sinais para negociação, emite alertas ou sinais sonoros.

Indicador RSI com duplo ajustamento na forma de nuvem colorida.