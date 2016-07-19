CodeBaseSeções
Indicadores

trend_arrows_sign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1427
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
Indicador de sinal semáforo com base no algoritmo do indicador trend_arrows.

Fig.1. Indicador trend_arrows_sign

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15557

Exp_trend_arrows Exp_trend_arrows

Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador trend_arrows.

trend_arrows_HTF trend_arrows_HTF

Indicador trend_arrows com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

trend_arrows_HTF_Signal trend_arrows_HTF_Signal

O indicador trend_arrow_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal para negociar, usando o indicador trend_arrows, na barra selecionada, como um objeto gráfico com indicação de cores da tendência ou direção da transação que, além disso, ao ter sinais para negociação, emite alertas ou sinais sonoros.

Directed_Movement Directed_Movement

Indicador RSI com duplo ajustamento na forma de nuvem colorida.