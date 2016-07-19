Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
trend_arrows_sign - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1427
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador de sinal semáforo com base no algoritmo do indicador trend_arrows.
Fig.1. Indicador trend_arrows_sign
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15557
Exp_trend_arrows
Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador trend_arrows.trend_arrows_HTF
Indicador trend_arrows com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
trend_arrows_HTF_Signal
O indicador trend_arrow_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal para negociar, usando o indicador trend_arrows, na barra selecionada, como um objeto gráfico com indicação de cores da tendência ou direção da transação que, além disso, ao ter sinais para negociação, emite alertas ou sinais sonoros.Directed_Movement
Indicador RSI com duplo ajustamento na forma de nuvem colorida.