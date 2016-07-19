CodeBaseSeções
InstTrend - indicador para MetaTrader 5

Verdadeiro autor:

John F. Ehlers

Indicador de tendência na forma de nuvem colorida.

Fig.1. Indicador InstTrend

Fig.1. Indicador InstTrend

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15566

