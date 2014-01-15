O arquivo include IncGUI_BitPic.mqh com a classe de controle gráfico de desenho de pixel CBitPic (Fig. 1).

Fig. 1. Exemplo de desenho usando a classe CBitPic

Pode-se traçar pontos de diferentes tamanhos - DrawDot(), linhas em coordenadas - DrawLine(), linhas de ângulo - DrawLineByAngle(), setas - DrawArrow(), várias formas: retângulos - drawRectangle(), triângulos - DrawTriangle(), círculos, elipses, anéis, setores - DrawCircle(). Uma elipse pode ser rotacionada por um determinado ângulo (bem como o anel de elipse e o setor).



As formas podem ser preenchidas ou apenas esboçadas. Pode-se digitar um texto - TypeText() (várias fontes e opções de tamanho). Uma imagem criada pode ser salva em um arquivo bmp - SavePicture(), e carregada de um arquivo bmp - LoadPicture() (o arquivo não deve ser comprimido, 24 ou 32 bits).

Antes de começar a usar o controle, inclua o arquivo IncGUI_BitPic.mqh:

#include <IncGUI_BitPic.mqh>

Em seguida, declara uma classe, por exemplo 'p':

CBitPic p;

A classe é criada usando os princípios estabelecidos nos artigos:

Ele é, por conseguinte, utilizado de forma semelhante para os controles descritos nos artigos acima: primeiramente, o método de inicialização Inir() é chamado; o método Show() é usado para permitir a visibilidade; o método Hide() é usado para esconder e remover após a conclusão do trabalho, etc

Em contraste com a classe cIntBMP, o desenho é feito de uma forma um pouco diferente. Em cIntBMP, a cor de desenho foi especificado nas funções para desenhar formas. Aqui, é como segue: a cor do fundo é especificada - SetBGColor(), seguido de uma limpeza - Clear(). Antes de definir e desenhar a largura do desenho - SetDrawWidth(), a cor do desenho - SetDrawColor(), e a cor de preenchimento - SetFillColor(), é necessário especificar se a forma será preenchida - SetFilled() ou somente delineada. Isto é seguido por chamadas das funções de desenho. A cor de desenho, cor de preenchimento, etc, certamente, podem ser alteradas, caso seja necessário. Uma vez que o desenho é concluído, o método Redraw() deve ser chamado.

A tabela abaixo apresenta todos os métodos de classe:

Método

Funções e parâmetros

void Clear() Limpeza void DrawArrow(

int aX1,

int aY1,

int aX2,

int aY2,

bool aBoth=false

) Desenhando uma seta. AX1, AY1 - coordenadas de início, AX2, AY2 - Coordenadas finais, Aboth - setas em ambas as extremidades. void DrawCircle(

int aX,

int aY,

int aR,

double aR2K=0,

double aFromAngle=0,

double aToAngle=0,

double aRatio=1,

double aRotateAngle=0

) Desenhanho um círculo, anel, elipse ou setor. aX, aY - coordenadas do centro; aR2K - raio do círculo interno (de 0 a 1); aFromAngle, aToAngle - ângulos de início e fim do setor; aRatio - coeficiente de compressão (um número positivo, se for menor que 1 - compressão vertical, se for maior que 1 - expansão vertical); aRotateAngle - ângulo de rotação. void DrawDot(

int aX,

int aY

) Desenhando um ponto. aX, aY - coordenadas. void DrawLine(

int aX1,

int aY1,

int aX2,

int aY2

) Desenhando uma linha. aX1, aY1 - coordenadas de início, aX2, aY2 - Coordenadas finais. void DrawLineByAngle(

int aX1,

int aY1,

double aAngle,

int aLength

) Desenhando uma linha pelo ângulo. aX1, aY1 - coordenadas de início, aAngle - ângulo, aLength - comprimento. void DrawRectangle(

int aX1,

int aY1,

int aX2,

int aY2

) Desenhando um retângulo. aX1, aY1 - coordenadas do canto superior esquerdo, aX2, aY2 - coordenadas do canto inferior direito. void DrawTriangle(

int aX1,

int aY1,

int aX2,

int aY2,

int aX3,

int aY3

) Desenhando um triângulo. aX1, aY1, aX2, aY2, aX3, aY3 - coordenadas dos vértices. i nt Event(

const int id,

const long & lparam,

const double & dparam,

const string & sparam

) Manipulador de eventos. Ele é chamado a partir da função OnChartEvent() do Expert Advisor. i nt EventX() Coordenada X do último clique no objeto gráfico. i nt EventY() Coordenada Y do último clique no objeto gráfico. void Fill(

int aX,

int aY

) Preenchendo uma área de cor com a cor de preenchimento. aX, aY - coordenadas. void GetData(

uint & aData[]

) Obtendo o array de dados da imagem. aDados - array em que os dados são retornados. color GetPixel(

int aX,

int aY

) Obtendo a cor do pixel pelas coordenadas dadas. aX, aY - coordenadas. int Height() Obtendo a altura do objeto gráfico. void Hide() Eliminando o objeto gráfico do gráfico. void Init(

string aName="CBitPic",

int aWidth=300,

int aHeight=200

) Inicialização. aName - nome do objeto gráfico, aWidth - largura, aHeight - altura. int Left() Obtendo a coordenada da extremidade esquerda do objeto gráfico. bool LoadPicture(

string aFileName,

bool aFileCommon=false

) Carregando a imagem de um arquivo bmp. aFileName - nome do arquivo, aFileCommon - o arquivo está na pasta pública 'MQL5/Files' ou na pasta do terminal 'MQL5/Files'. Arquivos descompactados são permitidos, 24 ou 32 bits. void Redraw() Redesenho do objeto gráfico. void Refresh() Atualizando (apagar e criar). bool SavePicture(

string aFileName,

bool aFileCommon=false

) Salvando a imagem em um arquivo bmp. aFileName - nome do arquivo, aFileCommon - para ser salvo em uma das pastas públicas 'MQL5/Files' ou na pasta do terminal 'MQL5/Files'. void SetBGColor(

uchar aR=0,

uchar aG=0,

uchar aB=255

) Definindo a cor de fundo. aR, aG, aB - valores das componentes de cor. void SetBGColor(

color aColor=clrBlue

) Definindo a cor de fundo. aColor - cor. Depois que a cor é definida, o método Clear() deve ser chamado. void SetData(

uint & aData[]

) Definir o conjunto de dados de imagem. aData - array de dados. void SetDrawColor(

uchar aR=255,

uchar aG=255,

uchar aB=0) Definindo a cor do desenho. aR, aG, aB - valores das componentes de cor. void SetDrawColor(

color aColor=clrYellow

) Definindo a cor do desenho. aColor - cor. void SetDrawWidth(

int aWidth

) Definindo a largura do traço. aWidth - largura de 1 a 5. void SetFillColor(

uchar aR=255,

uchar aG=0,

uchar aB=0

) Definindo a cor de preenchimento. aR, aG, aB - valores das componentes de cor. void SetFillColor(

color aColor=clrRed

) Definindo a cor de preenchimento. aColor - cor. void SetFilled(

bool aFilled=true

) Definindo o modo de preenchimento. aFilled - com o preenchimento / sem enchimento. void SetFont(

int aType=3

) Definindo o tipo de letra. aType - tipo (0-6). 0 - Fontes pequenas 6, 1 - Fontes pequenas 7, 2 - Fontes pequenas 8, 3 - Arial 8, 4 - Arial Narrow 8, 5 - Arial Black 8, 6 - Courier New 8. void SetPos(

int aLeft,

int aTop

) Definindo as coordenadas do canto superior esquerdo do objeto gráfico. aLeft - distância da margem esquerda, aTop - a partir da borda superior. void SetPosLeft(

int aLeft

) Definindo a coordenada da extremidade esquerda do objeto gráfico. aLeft - distância da borda esquerda. void SetPosTop(

int aTop

) Definindo a coordenada da extremidade superior do objecto gráfico. aTop - distância da borda superior. void SetSize(

int aWidth,

int aHeight

) Definindo o tamanho. aWidth - largura, aHeight - altura. void SetSubWindow(

int aNumber

) Definindo a subjanela pelo número. aNumber - número da subjanela. void SetSubWindow(

strin g aName

) Definindo a subjanela pelo nome. aName - nome da subjanela. void SetTag(

string aValue

) Definindo o tag. aValue - texto. void Show() Ativando a visibilidade do objeto gráfico. void Show(

int aLeft,

int aTop

) Ativando a visibilidade do objeto gráfico na posição especificada. aLeft - distância da margem esquerda, aTop - distância da borda superior. string Tag() Obtendo a tag. int Top() Obtendo a coordenada da extremidade superior do objecto gráfico. void TypeText(

int aX,

int aY,

string aText,

int aDirection=0,

int aAlign=0

) Digitando um texto. aX, aY - coordenadas, aText - texto, aDirection - direção (0 - esquerda para a direita, 1 - de cima para baixo, 2 - direita para a esquerda invertida, 3 - de baixo para cima), aAlignе - alinhamento (0 - pelo início do texto, 1 - até o final do texto). bool Visible() Obtendo a visibilidade do objeto gráfico. int Width() Obtendo a largura do objeto gráfico.

O arquivo eBitPicTest.mq5 apresenta um exemplo do uso da classe CBitPic. O Expert Advisor desenha a imagem no gráfico como na fig. 1 e salva para o arquivo CBitPic.bmp (ele deve aparecer na pasta de dados do terminal MQL5/Files). Se você clicar na imagem, as coordenadas do ponto e sua cor serão exibidas no comentário gráfico e o "floco de neve" aparecerá no ponto clicado (como no canto superior direito na Fig.1).