IncGUI_BitPic - biblioteca para MetaTrader 5

\MQL5\Experts\
ebitpictest.mq5 (16.72 KB)
\MQL5\Include\
incgui_bitpic.mqh (154.25 KB)
O arquivo include IncGUI_BitPic.mqh com a classe de controle gráfico de desenho de pixel CBitPic (Fig. 1).

Fig. 1. Exemplo de desenho usando a classe CBitPic

Pode-se traçar pontos de diferentes tamanhos - DrawDot(), linhas em coordenadas - DrawLine(), linhas de ângulo - DrawLineByAngle(), setas - DrawArrow(), várias formas: retângulos - drawRectangle(), triângulos - DrawTriangle(), círculos, elipses, anéis, setores - DrawCircle(). Uma elipse pode ser rotacionada por um determinado ângulo (bem como o anel de elipse e o setor).

As formas podem ser preenchidas ou apenas esboçadas. Pode-se digitar um texto - TypeText() (várias fontes e opções de tamanho). Uma imagem criada pode ser salva em um arquivo bmp - SavePicture(), e carregada de um arquivo bmp - LoadPicture() (o arquivo não deve ser comprimido, 24 ou 32 bits).

Antes de começar a usar o controle, inclua o arquivo IncGUI_BitPic.mqh:

#include <IncGUI_BitPic.mqh>

Em seguida, declara uma classe, por exemplo 'p':

CBitPic p;

A classe é criada usando os princípios estabelecidos nos artigos:

Ele é, por conseguinte, utilizado de forma semelhante para os controles descritos nos artigos acima: primeiramente, o método de inicialização Inir() é chamado; o método Show() é usado para permitir a visibilidade; o método Hide() é usado para esconder e remover após a conclusão do trabalho, etc 

Em contraste com a classe cIntBMP, o desenho é feito de uma forma um pouco diferente. Em cIntBMP, a cor de desenho foi especificado nas funções para desenhar formas. Aqui, é como segue: a cor do fundo é especificada - SetBGColor(), seguido de uma limpeza - Clear(). Antes de definir e desenhar a largura do desenho - SetDrawWidth(), a cor do desenho - SetDrawColor(), e a cor de preenchimento - SetFillColor(), é necessário especificar se a forma será preenchida - SetFilled() ou somente delineada. Isto é seguido por chamadas das funções de desenho. A cor de desenho, cor de preenchimento, etc, certamente, podem ser alteradas, caso seja necessário. Uma vez que o desenho é concluído, o método Redraw() deve ser chamado. 

A tabela abaixo apresenta todos os métodos de classe:

Método
 Funções e parâmetros
void Clear() Limpeza
void DrawArrow(
   int aX1,
   int aY1,
   int aX2,
   int aY2,
   bool aBoth=false
)		 Desenhando uma seta. AX1, AY1 - coordenadas de início, AX2, AY2 - Coordenadas finais, Aboth - setas em ambas as extremidades. 
void DrawCircle(
   int aX,
   int aY,
   int aR,
   double aR2K=0,
   double aFromAngle=0,
   double aToAngle=0,
   double aRatio=1,
   double aRotateAngle=0
)		 Desenhanho um círculo, anel, elipse ou setor. aX, aY - coordenadas do centro; aR2K - raio do círculo interno (de 0 a 1); aFromAngle, aToAngle - ângulos de início e fim do setor; aRatio - coeficiente de compressão (um número positivo, se for menor que 1 - compressão vertical, se for maior que 1 - expansão vertical); aRotateAngle - ângulo de rotação. 
void DrawDot(
   int aX,
   int aY
)		 Desenhando um ponto. aX, aY - coordenadas. 
void DrawLine(
   int aX1,
   int aY1,
   int aX2,
   int aY2
)		 Desenhando uma linha. aX1, aY1 - coordenadas de início, aX2, aY2 - Coordenadas finais. 
void DrawLineByAngle(
   int aX1,
   int aY1,
   double aAngle,
   int aLength
)		 Desenhando uma linha pelo ângulo. aX1, aY1 - coordenadas de início, aAngle - ângulo, aLength - comprimento. 
void DrawRectangle(
   int aX1,
   int aY1,
   int aX2,
   int aY2
)		 Desenhando um retângulo. aX1, aY1 - coordenadas do canto superior esquerdo, aX2, aY2 - coordenadas do canto inferior direito. 
void DrawTriangle(
   int aX1,
   int aY1,
   int aX2,
   int aY2,
   int aX3,
   int aY3
)		 Desenhando um triângulo. aX1, aY1, aX2, aY2, aX3, aY3 - coordenadas dos vértices. 
int Event(
   const int id,
   const long & lparam,
   const double & dparam,
   const string & sparam
)		 Manipulador de eventos. Ele é chamado a partir da função OnChartEvent() do Expert Advisor. 
int EventX() Coordenada X do último clique no objeto gráfico.
int EventY() Coordenada Y do último clique no objeto gráfico.
void Fill(
   int aX,
   int aY
)		 Preenchendo uma área de cor com a cor de preenchimento. aX, aY - coordenadas. 
void GetData(
   uint & aData[]
)		 Obtendo o array de dados da imagem. aDados - array em que os dados são retornados. 
color GetPixel(
   int aX,
   int aY
)		 Obtendo a cor do pixel pelas coordenadas dadas. aX, aY - coordenadas. 
int Height() Obtendo a altura do objeto gráfico.
void Hide() Eliminando o objeto gráfico do gráfico.
void Init(
   string aName="CBitPic",
   int aWidth=300,
   int aHeight=200
)		 Inicialização. aName - nome do objeto gráfico, aWidth - largura, aHeight - altura.
int Left() Obtendo a coordenada da extremidade esquerda do objeto gráfico.
bool LoadPicture(
   string aFileName,
   bool aFileCommon=false
 Carregando a imagem de um arquivo bmp. aFileName - nome do arquivo, aFileCommon - o arquivo está na pasta pública 'MQL5/Files' ou na pasta do terminal 'MQL5/Files'. Arquivos descompactados são permitidos, 24 ou 32 bits. 
void Redraw() Redesenho do objeto gráfico.
void Refresh() Atualizando (apagar e criar).
bool SavePicture(
   string aFileName,
   bool aFileCommon=false
)		 Salvando a imagem em um arquivo bmp. aFileName - nome do arquivo, aFileCommon - para ser salvo em uma das pastas públicas 'MQL5/Files' ou na pasta do terminal 'MQL5/Files'. 
void SetBGColor(
   uchar aR=0,
   uchar aG=0,
   uchar aB=255
)		 Definindo a cor de fundo. aR, aG, aB - valores das componentes de cor. 
void SetBGColor(
   color aColor=clrBlue
)		 Definindo a cor de fundo. aColor - cor. Depois que a cor é definida, o método Clear() deve ser chamado.
void SetData(
   uint & aData[]
)		 Definir o conjunto de dados de imagem. aData - array de dados.
void SetDrawColor(
   uchar aR=255,
   uchar aG=255,
   uchar aB=0)		 Definindo a cor do desenho. aR, aG, aB - valores das componentes de cor. 
void SetDrawColor(
   color aColor=clrYellow
)		 Definindo a cor do desenho. aColor - cor. 
void SetDrawWidth(
   int aWidth
)		 Definindo a largura do traço. aWidth - largura de 1 a 5. 
void SetFillColor(
   uchar aR=255,
   uchar aG=0,
   uchar aB=0
)		 Definindo a cor de preenchimento. aR, aG, aB - valores das componentes de cor. 
void SetFillColor(
   color aColor=clrRed
)		 Definindo a cor de preenchimento. aColor - cor. 
void SetFilled(
   bool aFilled=true
)		 Definindo o modo de preenchimento. aFilled - com o preenchimento / sem enchimento. 
void SetFont(
   int aType=3
)		 Definindo o tipo de letra. aType - tipo (0-6). 0 - Fontes pequenas 6, 1 - Fontes pequenas 7, 2 - Fontes pequenas 8, 3 - Arial 8, 4 - Arial Narrow 8, 5 - Arial Black 8, 6 - Courier New 8. 
void SetPos(
   int aLeft,
   int aTop
)		 Definindo as coordenadas do canto superior esquerdo do objeto gráfico. aLeft - distância da margem esquerda, aTop - a partir da borda superior.
void SetPosLeft(
   int aLeft
)		 Definindo a coordenada da extremidade esquerda do objeto gráfico. aLeft - distância da borda esquerda.
void SetPosTop(
   int aTop
)		 Definindo a coordenada da extremidade superior do objecto gráfico. aTop - distância da borda superior.
void SetSize(
   int aWidth,
   int aHeight
 Definindo o tamanho. aWidth - largura, aHeight - altura.
void SetSubWindow(
   int aNumber
)		 Definindo a subjanela pelo número. aNumber - número da subjanela. 
void SetSubWindow(
   string aName
)		 Definindo a subjanela pelo nome. aName - nome da subjanela. 
void SetTag(
   string aValue
)		 Definindo o tag. aValue - texto. 
void Show() Ativando a visibilidade do objeto gráfico.
void Show(
   int aLeft,
   int aTop
)		 Ativando a visibilidade do objeto gráfico na posição especificada. aLeft - distância da margem esquerda, aTop - distância da borda superior. 
string Tag() Obtendo a tag.
int Top() Obtendo a coordenada da extremidade superior do objecto gráfico.
void TypeText(
   int aX,
   int aY,
   string aText,
   int aDirection=0,
   int aAlign=0
)		 Digitando um texto. aX, aY - coordenadas, aText - texto, aDirection - direção (0 - esquerda para a direita, 1 - de cima para baixo, 2 - direita para a esquerda invertida, 3 - de baixo para cima), aAlignе - alinhamento (0 - pelo início do texto, 1 - até o final do texto).
bool Visible() Obtendo a visibilidade do objeto gráfico. 
int Width() Obtendo a largura do objeto gráfico.

O arquivo eBitPicTest.mq5 apresenta um exemplo do uso da classe CBitPic. O Expert Advisor desenha a imagem no gráfico como na fig. 1 e salva para o arquivo CBitPic.bmp (ele deve aparecer na pasta de dados do terminal MQL5/Files). Se você clicar na imagem, as coordenadas do ponto e sua cor serão exibidas no comentário gráfico e o "floco de neve" aparecerá no ponto clicado (como no canto superior direito na Fig.1).

