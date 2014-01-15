Participe de nossa página de fãs
O arquivo include IncGUI_BitPic.mqh com a classe de controle gráfico de desenho de pixel CBitPic (Fig. 1).
Fig. 1. Exemplo de desenho usando a classe CBitPic
Pode-se traçar pontos de diferentes tamanhos - DrawDot(), linhas em coordenadas - DrawLine(), linhas de ângulo - DrawLineByAngle(), setas - DrawArrow(), várias formas: retângulos - drawRectangle(), triângulos - DrawTriangle(), círculos, elipses, anéis, setores - DrawCircle(). Uma elipse pode ser rotacionada por um determinado ângulo (bem como o anel de elipse e o setor).
As formas podem ser preenchidas ou apenas esboçadas. Pode-se digitar um texto - TypeText() (várias fontes e opções de tamanho). Uma imagem criada pode ser salva em um arquivo bmp - SavePicture(), e carregada de um arquivo bmp - LoadPicture() (o arquivo não deve ser comprimido, 24 ou 32 bits).
Antes de começar a usar o controle, inclua o arquivo IncGUI_BitPic.mqh:
#include <IncGUI_BitPic.mqh>
Em seguida, declara uma classe, por exemplo 'p':
CBitPic p;
A classe é criada usando os princípios estabelecidos nos artigos:
- Controles gráficos personalizados. Parte 1. Criando um controle simples
- Controles gráficos personalizados. Parte 2. Biblioteca de controle
- Controles gráficos personalizados. Parte 3. Formas
Ele é, por conseguinte, utilizado de forma semelhante para os controles descritos nos artigos acima: primeiramente, o método de inicialização Inir() é chamado; o método Show() é usado para permitir a visibilidade; o método Hide() é usado para esconder e remover após a conclusão do trabalho, etc
Em contraste com a classe cIntBMP, o desenho é feito de uma forma um pouco diferente. Em cIntBMP, a cor de desenho foi especificado nas funções para desenhar formas. Aqui, é como segue: a cor do fundo é especificada - SetBGColor(), seguido de uma limpeza - Clear(). Antes de definir e desenhar a largura do desenho - SetDrawWidth(), a cor do desenho - SetDrawColor(), e a cor de preenchimento - SetFillColor(), é necessário especificar se a forma será preenchida - SetFilled() ou somente delineada. Isto é seguido por chamadas das funções de desenho. A cor de desenho, cor de preenchimento, etc, certamente, podem ser alteradas, caso seja necessário. Uma vez que o desenho é concluído, o método Redraw() deve ser chamado.
A tabela abaixo apresenta todos os métodos de classe:
|Método
|Funções e parâmetros
|void Clear()
|Limpeza
|void DrawArrow(
int aX1,
int aY1,
int aX2,
int aY2,
bool aBoth=false
)
|Desenhando uma seta. AX1, AY1 - coordenadas de início, AX2, AY2 - Coordenadas finais, Aboth - setas em ambas as extremidades.
|void DrawCircle(
int aX,
int aY,
int aR,
double aR2K=0,
double aFromAngle=0,
double aToAngle=0,
double aRatio=1,
double aRotateAngle=0
)
|Desenhanho um círculo, anel, elipse ou setor. aX, aY - coordenadas do centro; aR2K - raio do círculo interno (de 0 a 1); aFromAngle, aToAngle - ângulos de início e fim do setor; aRatio - coeficiente de compressão (um número positivo, se for menor que 1 - compressão vertical, se for maior que 1 - expansão vertical); aRotateAngle - ângulo de rotação.
|void DrawDot(
int aX,
int aY
)
|Desenhando um ponto. aX, aY - coordenadas.
|void DrawLine(
int aX1,
int aY1,
int aX2,
int aY2
)
|Desenhando uma linha. aX1, aY1 - coordenadas de início, aX2, aY2 - Coordenadas finais.
|void DrawLineByAngle(
int aX1,
int aY1,
double aAngle,
int aLength
)
|Desenhando uma linha pelo ângulo. aX1, aY1 - coordenadas de início, aAngle - ângulo, aLength - comprimento.
|void DrawRectangle(
int aX1,
int aY1,
int aX2,
int aY2
)
|Desenhando um retângulo. aX1, aY1 - coordenadas do canto superior esquerdo, aX2, aY2 - coordenadas do canto inferior direito.
|void DrawTriangle(
int aX1,
int aY1,
int aX2,
int aY2,
int aX3,
int aY3
)
|Desenhando um triângulo. aX1, aY1, aX2, aY2, aX3, aY3 - coordenadas dos vértices.
|int Event(
const int id,
const long & lparam,
const double & dparam,
const string & sparam
)
|Manipulador de eventos. Ele é chamado a partir da função OnChartEvent() do Expert Advisor.
|int EventX()
|Coordenada X do último clique no objeto gráfico.
|int EventY()
|Coordenada Y do último clique no objeto gráfico.
|void Fill(
int aX,
int aY
)
|Preenchendo uma área de cor com a cor de preenchimento. aX, aY - coordenadas.
|void GetData(
uint & aData[]
)
|Obtendo o array de dados da imagem. aDados - array em que os dados são retornados.
|color GetPixel(
int aX,
int aY
)
|Obtendo a cor do pixel pelas coordenadas dadas. aX, aY - coordenadas.
|int Height()
|Obtendo a altura do objeto gráfico.
|void Hide()
|Eliminando o objeto gráfico do gráfico.
|void Init(
string aName="CBitPic",
int aWidth=300,
int aHeight=200
)
|Inicialização. aName - nome do objeto gráfico, aWidth - largura, aHeight - altura.
|int Left()
|Obtendo a coordenada da extremidade esquerda do objeto gráfico.
|bool LoadPicture(
string aFileName,
bool aFileCommon=false
)
|Carregando a imagem de um arquivo bmp. aFileName - nome do arquivo, aFileCommon - o arquivo está na pasta pública 'MQL5/Files' ou na pasta do terminal 'MQL5/Files'. Arquivos descompactados são permitidos, 24 ou 32 bits.
|void Redraw()
|Redesenho do objeto gráfico.
|void Refresh()
|Atualizando (apagar e criar).
|bool SavePicture(
string aFileName,
bool aFileCommon=false
)
|Salvando a imagem em um arquivo bmp. aFileName - nome do arquivo, aFileCommon - para ser salvo em uma das pastas públicas 'MQL5/Files' ou na pasta do terminal 'MQL5/Files'.
|void SetBGColor(
uchar aR=0,
uchar aG=0,
uchar aB=255
)
|Definindo a cor de fundo. aR, aG, aB - valores das componentes de cor.
|void SetBGColor(
color aColor=clrBlue
)
|Definindo a cor de fundo. aColor - cor. Depois que a cor é definida, o método Clear() deve ser chamado.
|void SetData(
uint & aData[]
)
|Definir o conjunto de dados de imagem. aData - array de dados.
|void SetDrawColor(
uchar aR=255,
uchar aG=255,
uchar aB=0)
|Definindo a cor do desenho. aR, aG, aB - valores das componentes de cor.
|void SetDrawColor(
color aColor=clrYellow
)
|Definindo a cor do desenho. aColor - cor.
|void SetDrawWidth(
int aWidth
)
|Definindo a largura do traço. aWidth - largura de 1 a 5.
|void SetFillColor(
uchar aR=255,
uchar aG=0,
uchar aB=0
)
|Definindo a cor de preenchimento. aR, aG, aB - valores das componentes de cor.
|void SetFillColor(
color aColor=clrRed
)
|Definindo a cor de preenchimento. aColor - cor.
|void SetFilled(
bool aFilled=true
)
|Definindo o modo de preenchimento. aFilled - com o preenchimento / sem enchimento.
|void SetFont(
int aType=3
)
|Definindo o tipo de letra. aType - tipo (0-6). 0 - Fontes pequenas 6, 1 - Fontes pequenas 7, 2 - Fontes pequenas 8, 3 - Arial 8, 4 - Arial Narrow 8, 5 - Arial Black 8, 6 - Courier New 8.
|void SetPos(
int aLeft,
int aTop
)
|Definindo as coordenadas do canto superior esquerdo do objeto gráfico. aLeft - distância da margem esquerda, aTop - a partir da borda superior.
|void SetPosLeft(
int aLeft
)
|Definindo a coordenada da extremidade esquerda do objeto gráfico. aLeft - distância da borda esquerda.
|void SetPosTop(
int aTop
)
|Definindo a coordenada da extremidade superior do objecto gráfico. aTop - distância da borda superior.
|void SetSize(
int aWidth,
int aHeight
)
|Definindo o tamanho. aWidth - largura, aHeight - altura.
|void SetSubWindow(
int aNumber
)
|Definindo a subjanela pelo número. aNumber - número da subjanela.
|void SetSubWindow(
string aName
)
|Definindo a subjanela pelo nome. aName - nome da subjanela.
|void SetTag(
string aValue
)
|Definindo o tag. aValue - texto.
|void Show()
|Ativando a visibilidade do objeto gráfico.
|void Show(
int aLeft,
int aTop
)
|Ativando a visibilidade do objeto gráfico na posição especificada. aLeft - distância da margem esquerda, aTop - distância da borda superior.
|string Tag()
|Obtendo a tag.
|int Top()
|Obtendo a coordenada da extremidade superior do objecto gráfico.
|void TypeText(
int aX,
int aY,
string aText,
int aDirection=0,
int aAlign=0
)
|Digitando um texto. aX, aY - coordenadas, aText - texto, aDirection - direção (0 - esquerda para a direita, 1 - de cima para baixo, 2 - direita para a esquerda invertida, 3 - de baixo para cima), aAlignе - alinhamento (0 - pelo início do texto, 1 - até o final do texto).
|bool Visible()
|Obtendo a visibilidade do objeto gráfico.
|int Width()
|Obtendo a largura do objeto gráfico.
O arquivo eBitPicTest.mq5 apresenta um exemplo do uso da classe CBitPic. O Expert Advisor desenha a imagem no gráfico como na fig. 1 e salva para o arquivo CBitPic.bmp (ele deve aparecer na pasta de dados do terminal MQL5/Files). Se você clicar na imagem, as coordenadas do ponto e sua cor serão exibidas no comentário gráfico e o "floco de neve" aparecerá no ponto clicado (como no canto superior direito na Fig.1).
