trend_arrows_HTF - indicador para MetaTrader 5

Indicador trend_arrows com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// período do gráfico do indicador (timeframe)

Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador trend_arrows.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador trend_arrows_HTF

Fig.1. Indicador trend_arrows_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15544

