コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

trend_arrows_sign - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
856
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

trend_arrows指標に基づいたセマフォシグナル指標。

図1　trend_arrows_sign

図1　trend_arrows_sign

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15557

Exp_trend_arrows Exp_trend_arrows

trend_arrows指標のシグナルに基づいた取引システム。

trend_arrows_HTF trend_arrows_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むtrend_arrows指標。

trend_arrows_HTF_Signal trend_arrows_HTF_Signal

trend_arrows_HTF_Signaは、トレンドの方向またはtrend_arrows指標によって生成された取引シグナルを着色したトレンド又は取引の方向の表示を持ったグラフィックオブジェクトとして示します。

Directed_Movement Directed_Movement

色付きの雲の形として表されるDouble smoothed RSI 指標。