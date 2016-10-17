CodeBaseKategorien
Indikatoren

trend_arrows_sign - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
958
(19)
Der Semaphore-Signalindikator mit der Verwendung eines Algorithmus des Indikators trend_arrows.

in Abb.1. Der Indikator trend_arrows_sign

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15557

