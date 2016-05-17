Индикатор trend_arrow_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора trend_arrows на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подаёт алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.

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