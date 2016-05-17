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Индикаторы

trend_arrows_sign - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2421
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма индикатора trend_arrows.

Рис.1. Индикатор trend_arrows_sign

Рис.1. Индикатор trend_arrows_sign

Exp_trend_arrows Exp_trend_arrows

Торговая система, построенная на сигналах индикатора trend_arrows.

trend_arrows_HTF trend_arrows_HTF

Индикатор trend_arrows с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

trend_arrows_HTF_Signal trend_arrows_HTF_Signal

Индикатор trend_arrow_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора trend_arrows на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подаёт алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.

ZZ_Color ZZ_Color

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