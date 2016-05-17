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trend_arrows_sign - индикатор для MetaTrader 5
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Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма индикатора trend_arrows.
Рис.1. Индикатор trend_arrows_sign
Exp_trend_arrows
Торговая система, построенная на сигналах индикатора trend_arrows.trend_arrows_HTF
Индикатор trend_arrows с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
trend_arrows_HTF_Signal
Индикатор trend_arrow_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора trend_arrows на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подаёт алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.ZZ_Color
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