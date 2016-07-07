代码库部分
指标

trend_arrows_sign - MetaTrader 5脚本

一款基于 trend_arrows 指标算法的信号量指标。

图例.1. trend_arrows_sign

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15557

Exp_trend_arrows Exp_trend_arrows

基于 trend_arrows 指标信号的交易系统。

trend_arrows_HTF trend_arrows_HTF

指标 trend_arrows 在输入参数中有时间帧选项。

trend_arrows_HTF_Signal trend_arrows_HTF_Signal

指标 trend_arrows_HTF_Signal 显示选择柱线上的 trend_arrows 指标生成的用来执行交易的趋势方向或信号, 绘制彩色图形对象来指示趋势及交易方向, 并在入场时机来临时, 发送警报或语音信号。

Directed_Movement Directed_Movement

双平滑 RSI 指标形成的彩色云图。