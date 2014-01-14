O indicador Zigzag é uma série de seções conectando picos e vales significativos no gráfico do preço..



O parâmetro mínimo preço determina o percentual para o preço se mover, para que se forme uma nova linha "Zig" ou "Zag". Este indicador elimina aquelas mudanças no gráfico em que são menores do que o valor fornecido. Portanto, o Zigzag reflete apenas mudanças significativas.

Na maioria dos casos, nós usamos o Zigzag para facilitar a percepção do gráfico, uma vez que mostra apenas as mais importantes mudanças e voltas. Você também pode revelar ondas Elliot e outros números sobre o gráfico com a sua ajuda.



É importante entender que a última seção do indicador pode variar de acordo com as mudanças dos dados que se analisa. Este é um desses indicadores onde a mudança de preço pode provocar uma mudança no valor anterior do indicador. Esta capacidade de corrigir os seus valores pelas variações de preço faz Zigzag uma ferramenta perfeita para a análise de mudanças de preços que já aconteceram. Portanto, você não deve tentar criar um sistema comercial baseado no Zigzag. Ele é mais adequado para a análise de dados históricos do que para fazer prognósticos.