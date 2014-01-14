Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Williams’ Percent Range (%R) - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 6880
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador técnico Williams’ Percent Range (%R) é um indicador técnico dinâmico, que determina se o mercado está sobrecomprado/sobrevendido. O Williams’ %R é muito similar ao Stochastic Oscillator. A única diferença é que %R tem uma escala voltada para baixo e o Stochastic Oscillator tem suavização interna.
Para mostrar o indicador desta forma, ao contrário, coloca-se um sinal de subtração antes dos valores do Williams Percent Range (por exemplo, -30%). Deve-se ignorar o sinal de subtração ao realizar a análise.
Valores do indicador que variam entre 80 e 100% indicam que o mercado está sobrevendido. Valores do indicador que variam entre 0 e 20% indicam que o mercado está sobrecomprado.
Tal como acontece com todos os indicadores de sobrecompra/sobrevenda, é melhor esperar o preço da ação mudar de direção antes de colocar suas negociações. Por exemplo, se um indicador de sobrecompra/sobrevenda está mostrando uma condição de sobrecompra, é prudente esperar o preço da ação diminuir antes de vender o instrumento financeiro.
Um fenômeno interessante do indicador Williams Percent Range é a sua incrível capacidade de antecipar uma inversão no preço do instrumento financeiro. O indicador quase sempre forma um pico e vira para baixo alguns dias antes do preço da ação fazer um pico e virar para baixo. Da mesma forma, Williams Percent Range geralmente cria um canal e vira para cima poucos dias antes de o preço da ação virar para cima.
Indicador Williams’ Percent Range
Cálculo:
Abaixo encontra-se a fórmula de cálculo do indicador %R, a qual é muito semelhante à fórmula do Stochastic Oscillator:
%R = (HIGH(i-n)-CLOSE)/(HIGH(i-n)-LOW(i-n))*100
onde:
- CLOSE - o preço de fechamento da barra de hoje;
- HIGH(i-n) - o mais elevado ao longo de (n) períodos anteriores;
- LOW(i-n) - o mais baixo ao longo de (n) períodos anteriores.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/55
O indicador Williams' A/D é a soma acumulada de "acumulação" positiva e os movimentos de preços "distributivos" negativos. As divergências entre o indicador e o preço são tidas como os sinais.MPC - Measure Popular Candles
MPC é um script que mede (pesquisa) os candles que ocorrem com maior maior frequência.
O indicador Zigzag é uma série de seções conectando picos e vales significativos no gráfico do preço.Indicador Auto Fibonacci (Auto Fibos)
Existe uma série de indicadores Fibonacci lá fora, mas eu decidi fazer o meu próprio indicador para você.