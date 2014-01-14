O indicador técnico Williams’ Percent Range (%R) é um indicador técnico dinâmico, que determina se o mercado está sobrecomprado/sobrevendido. O Williams’ %R é muito similar ao Stochastic Oscillator. A única diferença é que %R tem uma escala voltada para baixo e o Stochastic Oscillator tem suavização interna.

Para mostrar o indicador desta forma, ao contrário, coloca-se um sinal de subtração antes dos valores do Williams Percent Range (por exemplo, -30%). Deve-se ignorar o sinal de subtração ao realizar a análise.

Valores do indicador que variam entre 80 e 100% indicam que o mercado está sobrevendido. Valores do indicador que variam entre 0 e 20% indicam que o mercado está sobrecomprado.

Tal como acontece com todos os indicadores de sobrecompra/sobrevenda, é melhor esperar o preço da ação mudar de direção antes de colocar suas negociações. Por exemplo, se um indicador de sobrecompra/sobrevenda está mostrando uma condição de sobrecompra, é prudente esperar o preço da ação diminuir antes de vender o instrumento financeiro.



Um fenômeno interessante do indicador Williams Percent Range é a sua incrível capacidade de antecipar uma inversão no preço do instrumento financeiro. O indicador quase sempre forma um pico e vira para baixo alguns dias antes do preço da ação fazer um pico e virar para baixo. Da mesma forma, Williams Percent Range geralmente cria um canal e vira para cima poucos dias antes de o preço da ação virar para cima.

Indicador Williams’ Percent Range

Cálculo:



Abaixo encontra-se a fórmula de cálculo do indicador %R, a qual é muito semelhante à fórmula do Stochastic Oscillator:

%R = (HIGH(i-n)-CLOSE)/(HIGH(i-n)-LOW(i-n))*100



onde:

