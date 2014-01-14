CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Williams’ Percent Range (%R) - indicador para MetaTrader 5

MetaQuotes | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
6880
Avaliação:
(40)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador técnico Williams’ Percent Range (%R) é um indicador técnico dinâmico, que determina se o mercado está sobrecomprado/sobrevendido. O Williams’ %R é muito similar ao Stochastic Oscillator. A única diferença é que %R tem uma escala voltada para baixo e o Stochastic Oscillator tem suavização interna.

Para mostrar o indicador desta forma, ao contrário, coloca-se um sinal de subtração antes dos valores do Williams Percent Range (por exemplo, -30%). Deve-se ignorar o sinal de subtração ao realizar a análise.

Valores do indicador que variam entre 80 e 100% indicam que o mercado está sobrevendido. Valores do indicador que variam entre 0 e 20% indicam que o mercado está sobrecomprado.

Tal como acontece com todos os indicadores de sobrecompra/sobrevenda, é melhor esperar o preço da ação mudar de direção antes de colocar suas negociações. Por exemplo, se um indicador de sobrecompra/sobrevenda está mostrando uma condição de sobrecompra, é prudente esperar o preço da ação diminuir antes de vender o instrumento financeiro.

Um fenômeno interessante do indicador Williams Percent Range é a sua incrível capacidade de antecipar uma inversão no preço do instrumento financeiro. O indicador quase sempre forma um pico e vira para baixo alguns dias antes do preço da ação fazer um pico e virar para baixo. Da mesma forma, Williams Percent Range geralmente cria um canal e vira para cima poucos dias antes de o preço da ação virar para cima.

Indicador Williams’ Percent Range

Indicador Williams’ Percent Range

Cálculo:

Abaixo encontra-se a fórmula de cálculo do indicador %R, a qual é muito semelhante à fórmula do Stochastic Oscillator:

%R = (HIGH(i-n)-CLOSE)/(HIGH(i-n)-LOW(i-n))*100

onde:

  • CLOSE - o preço de fechamento da barra de hoje;
  • HIGH(i-n) - o mais elevado ao longo de (n) períodos anteriores;
  • LOW(i-n) - o mais baixo ao longo de (n) períodos anteriores.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/55

Williams'Accumulation/Distribution (W_A/D) Williams'Accumulation/Distribution (W_A/D)

O indicador Williams' A/D é a soma acumulada de "acumulação" positiva e os movimentos de preços "distributivos" negativos. As divergências entre o indicador e o preço são tidas como os sinais.

MPC - Measure Popular Candles MPC - Measure Popular Candles

MPC é um script que mede (pesquisa) os candles que ocorrem com maior maior frequência.

ZigZag ZigZag

O indicador Zigzag é uma série de seções conectando picos e vales significativos no gráfico do preço.

Indicador Auto Fibonacci (Auto Fibos) Indicador Auto Fibonacci (Auto Fibos)

Existe uma série de indicadores Fibonacci lá fora, mas eu decidi fazer o meu próprio indicador para você.