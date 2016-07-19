Verdadeiro autor:

Ramdass

O indicador e parecido com a MA, pois filtra a direção do preço (tendência) da mesma forma.

Detrended Price Oscillator é calculado usando a seguente fórmula:

DPO(i) = Close(i) - SMA(i, N)

onde N é o período MA.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 01.09.2008.

Fig.1. Indicador Detrended_Price_Oscillator