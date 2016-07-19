Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Detrended_Price_Oscillator - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1106
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Verdadeiro autor:
Ramdass
O indicador e parecido com a MA, pois filtra a direção do preço (tendência) da mesma forma.
Detrended Price Oscillator é calculado usando a seguente fórmula:
DPO(i) = Close(i) - SMA(i, N)
onde N é o período MA.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 01.09.2008.
Fig.1. Indicador Detrended_Price_Oscillator
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15288
Canal com algoritmo de construção semelhante ao ziguezague mais simples.Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal
O indicador Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal para entrar no mercado, usando o indicador Elliott_Wave_Oscillator_Sign, na barra selecionada, na forma de um objeto gráfico com indicação colorida da tendência ou direção da negociação que, além disso, ao ter sinais para entrar no mercado, emite alertas ou sinais sonoros.
Oscilador simples, baseado na diferença entre o preço e a sua média móvel, ajustado (suavizado) e executado como um histograma colorido.Exp_XDPO_Histogram
Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador XDPO_Histogram.