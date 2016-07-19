Participe de nossa página de fãs
XDPO_Histogram_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador XDPO_Histogram com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // período do gráfico do indicador (timeframe)
Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador XDPO_Histogram.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador XDPO_Histogram_HTF
Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador XDPO_Histogram.XDPO_Histogram
Oscilador simples, baseado na diferença entre o preço e a sua média móvel, ajustado (suavizado) e executado como um histograma colorido.
Indicador Detrended_Price_Oscillator com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.AroonHorn
Indicador de tendências AroonHorn.