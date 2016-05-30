O indicador e parecido com a MA, pois filtra a direção do preço (tendência) da mesma forma. O indicador define o arredondamento desenhando uma MA sob a forma de linhas retas horizontais e, em seguida, ele distribui os valores de preços ao longo desta linha, de acordo com a sua relação com a MA.

O The Detrended Price Oscillator é calculado usando a seguente fórmula:



DPO(i) = Close(i) - SMA(i, N)



onde N é o período MA.





