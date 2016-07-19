CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

AML_StDev_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
938
Avaliação:
(13)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador AML_StDev com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// período do gráfico do indicador (timeframe)

Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador AML_StDev.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador AML_StDev_HTF

Fig.1. Indicador AML_StDev_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15274

ResSupFibo ResSupFibo

O indicador mostra a dinâmica do preço do par de moedas com marcação de níveis fibo.

ResSup ResSup

O indicador mostra a dinâmica do preço do par de moedas.

Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal

O indicador Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal para entrar no mercado, usando o indicador Elliott_Wave_Oscillator_Sign, na barra selecionada, na forma de um objeto gráfico com indicação colorida da tendência ou direção da negociação que, além disso, ao ter sinais para entrar no mercado, emite alertas ou sinais sonoros.

Taf Taf

Canal com algoritmo de construção semelhante ao ziguezague mais simples.