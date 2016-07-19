Participe de nossa página de fãs
Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5
2328
O indicador Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal para entrar no mercado, usando o indicador Elliott_Wave_Oscillator_Sign, na barra selecionada, na forma de um objeto gráfico com indicação colorida da tendência ou direção da negociação que, além disso, ao ter sinais para entrar no mercado, emite alertas ou sinais sonoros.
Se, na barra selecionada, a tendência continuar, o indicador emitirá um sinal mediante um objeto gráfico sob a forma da seta para a direita, cuja cor corresponde à direção da tendência. Se, na barra selecionada, a tendência mudar, o indicador emitirá um sinal mediante um objeto sob a forma da seta apontando na diagonal, cuja cor corresponde à direção da tendência.
Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:
- Parâmetros de entrada do indicador Elliott_Wave_Oscillator_Sign:
//+------------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // activo financeiro input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // timeframes do indicador para calculo do indicador input ENUM_MODE Mode=MODE1; // algoritmo para determinação do sinal input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA_; // método da média para a primeira Média Móvel input int Length1=5; // profundidade da média para a primeira Média Móvel input int Phase1=15; // parâmetro da primeira Média Móvel //---- para a JJMA que se altera entre -100 ... +100, afeta a qualidade do processo de transição; //---- para a VIDIA, o período CMO, para a AMA o período da média móvel lenta input Applied_price_ IPC1=PRICE_MEDIAN_; // preço da constante da primeira Média Móvel input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // método da média para a primeira Média Móvel input int Length2=35; // profundidade da média para a primeira Média Móvel input int Phase2=15; // parâmetro da segunda Média Móvel. //---- para a JJMA que se altera entre -100 ... +100, afeta a qualidade do processo de transição; //---- para a VIDIA, o período CMO, para a AMA o período da média móvel lenta input Applied_price_ IPC2=PRICE_MEDIAN_; // preço da constante da segunda Média Móvel
- Parâmetros de entrada do indicador Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal necessários para visualizar o indicador:
//---- configurações da exibição do indicador input uint SignalBar=0; // número da barra para obter o sinal (0 - barra atual) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // nomes das etiquetas do indicador input color Upsymbol_Color=clrPaleGreen; // cor do símbolo de tendência de alta input color Dnsymbol_Color=clrDeepPink; // cor do símbolo de tendência de baixa input color IndName_Color=clrDarkOrchid; // cor do nome do indicador input uint Symbols_Size=60; // tamanho dos símbolos do sinal input uint Font_Size=10; // tamanho da fonte do nome do indicador input int X_1=5; // deslocamento horizontal do nome input int Y_1=-15; // deslocamento vertical do nome input bool ShowIndName=true; // exibição do nome do indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // ângulo de colocação input uint X_=0; // deslocamento horizontal input uint Y_=20; // deslocamento vertical
- Parâmetros de entrada do indicador Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal necessários para emitir alertas ou sinais sonoros:
//---- configurações dos alertas input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // indicador de opção de acionamento input uint AlertCount=0; // número de alertas gerados
Se você pretende usar vários indicadores Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal num gráfico, para cada um deles deve ter o seu próprio Symbols_Sirname (nomes das etiquetas do indicador).
Para trabalhar com o indicador, coloque o arquivo do indicador compilado Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal.mq5 na pasta diretório_dados_do_terminal\MQL5\Indicators do terminal do cliente.
Imagens:
Fig.1. Indicador Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal. Sinal de continuação de tendência
Fig.2. Indicador Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal. Sinal para entrar no mercado
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15275
