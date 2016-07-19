CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2328
Avaliação:
(12)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance


O indicador Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal para entrar no mercado, usando o indicador Elliott_Wave_Oscillator_Sign, na barra selecionada, na forma de um objeto gráfico com indicação colorida da tendência ou direção da negociação que, além disso, ao ter sinais para entrar no mercado, emite alertas ou sinais sonoros.

Se, na barra selecionada, a tendência continuar, o indicador emitirá um sinal mediante um objeto gráfico sob a forma da seta para a direita, cuja cor corresponde à direção da tendência. Se, na barra selecionada, a tendência mudar, o indicador emitirá um sinal mediante um objeto sob a forma da seta apontando na diagonal, cuja cor corresponde à direção da tendência.

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:

  1. Parâmetros de entrada do indicador Elliott_Wave_Oscillator_Sign:
    //+------------------------------------------------+ 
//|  Parâmetros de entrada do indicador                  |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                               // activo financeiro
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // timeframes do indicador para calculo do indicador
input ENUM_MODE Mode=MODE1;                            // algoritmo para determinação do sinal
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA_;              // método da média para a primeira Média Móvel
input int Length1=5;                                   // profundidade da média para a primeira Média Móvel                   
input int Phase1=15;                                   // parâmetro da primeira Média Móvel
//---- para a JJMA que se altera entre -100 ... +100, afeta a qualidade do processo de transição;
//---- para a VIDIA, o período CMO, para a AMA o período da média móvel lenta
input Applied_price_ IPC1=PRICE_MEDIAN_;               // preço da constante da primeira Média Móvel
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA;              // método da média para a primeira Média Móvel
input int Length2=35;                                  // profundidade da média para a primeira Média Móvel
input int Phase2=15;                                   // parâmetro da segunda Média Móvel.
//---- para a JJMA que se altera entre -100 ... +100, afeta a qualidade do processo de transição;
//---- para a VIDIA, o período CMO, para a AMA o período da média móvel lenta
input Applied_price_ IPC2=PRICE_MEDIAN_;               // preço da constante da segunda Média Móvel

  2. Parâmetros de entrada do indicador Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal necessários para visualizar o indicador:
    //---- configurações da exibição do indicador
input uint SignalBar=0;                                // número da barra para obter o sinal (0 - barra atual)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // nomes das etiquetas do indicador
input color Upsymbol_Color=clrPaleGreen;               // cor do símbolo de tendência de alta
input color Dnsymbol_Color=clrDeepPink;                // cor do símbolo de tendência de baixa
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // cor do nome do indicador
input uint Symbols_Size=60;                            // tamanho dos símbolos do sinal
input uint Font_Size=10;                               // tamanho da fonte do nome do indicador
input int X_1=5;                                       // deslocamento horizontal do nome
input int Y_1=-15;                                     // deslocamento vertical do nome
input bool ShowIndName=true;                           // exibição do nome do indicador
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // ângulo de colocação
input uint X_=0;                                       // deslocamento horizontal
input uint Y_=20;                                      // deslocamento vertical

  3. Parâmetros de entrada do indicador Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal necessários para emitir alertas ou sinais sonoros:
    //---- configurações dos alertas
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // indicador de opção de acionamento
input uint AlertCount=0;                     // número de alertas gerados

Se você pretende usar vários indicadores Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal num gráfico, para cada um deles deve ter o seu próprio Symbols_Sirname (nomes das etiquetas do indicador).

Para trabalhar com o indicador, coloque o arquivo do indicador compilado Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal.mq5 na pasta diretório_dados_do_terminal\MQL5\Indicators do terminal do cliente.

Imagens:

Fig.1. Indicador Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal. Sinal de continuação de tendência

Fig.1. Indicador Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal. Sinal de continuação de tendência

Fig.2. Indicador Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal. Sinal para entrar no mercado

Fig.2. Indicador Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal. Sinal para entrar no mercado

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15275

AML_StDev_HTF AML_StDev_HTF

Indicador AML_StDev com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

ResSupFibo ResSupFibo

O indicador mostra a dinâmica do preço do par de moedas com marcação de níveis fibo.

Taf Taf

Canal com algoritmo de construção semelhante ao ziguezague mais simples.

Detrended_Price_Oscillator Detrended_Price_Oscillator

Oscilador simples com base na diferença entre o preço e a sua média móvel.