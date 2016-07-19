



O indicador Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal para entrar no mercado, usando o indicador Elliott_Wave_Oscillator_Sign, na barra selecionada, na forma de um objeto gráfico com indicação colorida da tendência ou direção da negociação que, além disso, ao ter sinais para entrar no mercado, emite alertas ou sinais sonoros.

Se, na barra selecionada, a tendência continuar, o indicador emitirá um sinal mediante um objeto gráfico sob a forma da seta para a direita, cuja cor corresponde à direção da tendência. Se, na barra selecionada, a tendência mudar, o indicador emitirá um sinal mediante um objeto sob a forma da seta apontando na diagonal, cuja cor corresponde à direção da tendência.

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:

Parâmetros de entrada do indicador Elliott_Wave_Oscillator_Sign: input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input ENUM_MODE Mode=MODE1; input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA_; input int Length1= 5 ; input int Phase1= 15 ; input Applied_price_ IPC1=PRICE_MEDIAN_; input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; input int Length2= 35 ; input int Phase2= 15 ; input Applied_price_ IPC2=PRICE_MEDIAN_;

Parâmetros de entrada do indicador Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal necessários para visualizar o indicador: input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color Upsymbol_Color= clrPaleGreen ; input color Dnsymbol_Color= clrDeepPink ; input color IndName_Color= clrDarkOrchid ; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ;

Parâmetros de entrada do indicador Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal necessários para emitir alertas ou sinais sonoros:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

Se você pretende usar vários indicadores Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal num gráfico, para cada um deles deve ter o seu próprio Symbols_Sirname (nomes das etiquetas do indicador).

Para trabalhar com o indicador, coloque o arquivo do indicador compilado Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal.mq5 na pasta diretório_dados_do_terminal\MQL5\Indicators do terminal do cliente.

Imagens:

Fig.1. Indicador Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal. Sinal de continuação de tendência

Fig.2. Indicador Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal. Sinal para entrar no mercado