Indicadores

Volume Rate of Change (VROC) - indicador para MetaTrader 5

Volume Rate of Change (VROC) é um indicador de direção que indica onde a tendência de volume se move.

Sua idéia está no fato de que quase todas as formações gráficas importantes (picos, fundos, falhas, etc) são acompanhadas por um aumento dramático de volume de negociações.

O indicador é a diferença entre o volume da barra atual e do volume de n períodos atrás. Se o volume da barra atual é maior do que era n períodos atrás, o valor do indicador vai ser positivo. Se o volume atual é mais baixo, VROC irá obter um valor negativo. Assim, o indicador dá uma idéia da velocidade de mudança de volume.

A determinação do período de cálculo é muito importante ao se trabalhar com esse indicador. Períodos curtos, de 10-15 barras, mostram mudanças bruscas de volume. No entanto, para sinais que são mais realistas, é melhor escolher períodos de 25-30 barras. Isto dá uma linha mais suave e mais arredondada e torna a análise mais fácil. Ao mesmo tempo, usando períodos curtos dá uma linha mais quebrada, "com ruídos" e complica a análise.

Cálculo:

VROC = ((VOLUME (i) - VOLUME (i - n)) / VOLUME (i - n)) * 100

onde:

  • VOLUME (i) - volume da barra atual;
  • VOLUME (i - n) - volume de n barras atrás;
  • VROC - o valor do indicador Volume Rate of Change.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/53

