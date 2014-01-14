Participe de nossa página de fãs
Williams' A/D é a soma acumulada de "acumulação" positiva e os movimentos de preços "distributivos" negativos.
Por exemplo, se o preço atual de fechamento é maior do que o anterior, W/AD aumenta pela diferença entre o valor atual de fechamento e o mínimo. Se o preço atual de fechamento é menor do que o anterior, W/AD diminui pela diferença entre o valor atual de fechamento e o máximo.
O termo "acumulação" denota um mercado controlado pelos compradores e o termo "distribuição" significa que os vendedores controlam o mercado.
As divergências entre o indicador e o preço são tidas como os sinais. Como a maioria dos indicadores, W/AD usa o preço como ferramenta. Em outras palavras, quando uma divergência aparece, o preço muda a sua direção de acordo com o indicador.
- Se o preço atinge um novo máximo, mas o indicador de acumulação/distribuição não pode atingir um novo máximo, isso significa que o instrumento financeiro está distribuindo-se. Isto é um sinal para vender.
- Se o preço atinge um novo mínimo, mas o indicador de acumulação/distribuição não pode atingir um novo mínimo, isso significa que o instrumento financeiro está se acumulando. Isto é um sinal para comprar.
Indicador Williams'Accumulation/Distribution
Cálculo:
Para calcular o indicador de acumulação/distribuição, primeiro você tem que encontrar uma "True Range High" (TRH) e uma "True Range Low" (TRL):
TRH (i) = MAX (HIGH (i) || CLOSE (i - 1))
TRL (i) = MIN (LOW (i) || CLOSE (i - 1))
Em seguida, você deve encontrar o valor atual de acumulação/distribuição (CurA/D), comparando preços de fechamento de hoje e de ontem.
Se o preço atual de fechamento é maior do que o anterior, então:
CurА/D = CLOSE (i) - ТRL (i)
Se o preço atual de fechamento é menor do que o anterior, então:
CurА/D = CLOSE (i) - ТRH (i)
Se os preços de fechamento atual e anterior coincidem, então:
CurА/D = 0
O indicador Williams' accumulation/distribution é uma soma do crescimento destes valores para cada dia:
WА/D (i) = CurА/D + WА/D (i - 1)
onde:
- TRH (i) - True Range High;
- TRL (i) - True Range Low;
- MIN - valor mínimo;
- MAX - o valor máximo;
- || - valor lógico OR;
- LOW (i) - o preço mínimo da barra atual;
- HIGH (i) - o preço máximo da barra atual;
- CLOSE (i) - o preço de fechamento da barra atual;
- CLOSE (i - 1) - o preço de fechamento da barra anterior;
- CurА/D - significa o valor atual de acumulação/distribuição;
- WА/D (i) - o valor atual do indicador William's Accumulation/Distribution;
- WА/D (i - 1) - o valor da barra anterior do indicador William's Accumulation/Distribution.
