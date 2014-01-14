CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Williams'Accumulation/Distribution (W_A/D) - indicador para MetaTrader 5

MetaQuotes | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
7681
Avaliação:
(38)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Williams' A/D é a soma acumulada de "acumulação" positiva e os movimentos de preços "distributivos" negativos.

Por exemplo, se o preço atual de fechamento é maior do que o anterior, W/AD aumenta pela diferença entre o valor atual de fechamento e o mínimo. Se o preço atual de fechamento é menor do que o anterior, W/AD diminui pela diferença entre o valor atual de fechamento e o máximo.

O termo "acumulação" denota um mercado controlado pelos compradores e o termo "distribuição" significa que os vendedores controlam o mercado.

As divergências entre o indicador e o preço são tidas como os sinais. Como a maioria dos indicadores, W/AD usa o preço como ferramenta. Em outras palavras, quando uma divergência aparece, o preço muda a sua direção de acordo com o indicador.

  • Se o preço atinge um novo máximo, mas o indicador de acumulação/distribuição não pode atingir um novo máximo, isso significa que o instrumento financeiro está distribuindo-se. Isto é um sinal para vender.
  • Se o preço atinge um novo mínimo, mas o indicador de acumulação/distribuição não pode atingir um novo mínimo, isso significa que o instrumento financeiro está se acumulando. Isto é um sinal para comprar.

Indicador Williams'Accumulation/Distribution

Indicador Williams'Accumulation/Distribution

Cálculo:

Para calcular o indicador de acumulação/distribuição, primeiro você tem que encontrar uma "True Range High" (TRH) e uma "True Range Low" (TRL):

TRH (i) = MAX (HIGH (i) || CLOSE (i - 1))
TRL (i) = MIN (LOW (i) || CLOSE (i - 1))

Em seguida, você deve encontrar o valor atual de acumulação/distribuição (CurA/D), comparando preços de fechamento de hoje e de ontem.

Se o preço atual de fechamento é maior do que o anterior, então:

CurА/D = CLOSE (i) - ТRL (i)

Se o preço atual de fechamento é menor do que o anterior, então:

CurА/D = CLOSE (i) - ТRH (i)

Se os preços de fechamento atual e anterior coincidem, então:

CurА/D = 0

O indicador Williams' accumulation/distribution é uma soma do crescimento destes valores para cada dia:

WА/D (i) = CurА/D + WА/D (i - 1)

onde:

  • TRH (i) - True Range High;
  • TRL (i) - True Range Low;
  • MIN - valor mínimo;
  • MAX - o valor máximo;
  • || - valor lógico OR;
  • LOW (i) - o preço mínimo da barra atual;
  • HIGH (i) - o preço máximo da barra atual;
  • CLOSE (i) - o preço de fechamento da barra atual;
  • CLOSE (i - 1) - o preço de fechamento da barra anterior;
  • CurА/D - significa o valor atual de acumulação/distribuição;
  • WА/D (i) - o valor atual do indicador William's Accumulation/Distribution;
  • WА/D (i - 1) - o valor da barra anterior do indicador William's Accumulation/Distribution.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/54

MPC - Measure Popular Candles MPC - Measure Popular Candles

MPC é um script que mede (pesquisa) os candles que ocorrem com maior maior frequência.

Support-Resistance Indicator Support-Resistance Indicator

O canal é desenhado utilizando a Transformação de Gauss.

Williams’ Percent Range (%R) Williams’ Percent Range (%R)

O indicador Williams’ Percent Range (%R) é um indicador técnico dinâmico, que determina se o mercado está sobrecomprado/sobrevendido.

ZigZag ZigZag

O indicador Zigzag é uma série de seções conectando picos e vales significativos no gráfico do preço.