ResSup - indicador para MetaTrader 5
O indicador mostra a dinâmica do preço do par de moedas. Na tela, são apresentadas duas linhas de cores verde e rosa, indicando assim a direção de entrada no mercado. Se o preço atinge a linha inferior, você precisa vender, se rompe a linha superior, comprar. Trabalha bem nos timeframes H1 e superior. As linhas de suporte e de resistência são calculadas como os extremos locais pelo número de barras definido pelo parâmetro do indicador iPeriod.
input uint iPeriod=24; //período de procura dos extremos do preço
A contagem regressiva para a busca de valores extremos começa a partir da barra definida no SignalBar.
input uint SignalBar=1; //número da barra para procura dos extremos
Fig.1. Indicador ResSup
