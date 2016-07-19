O indicador mostra a dinâmica do preço do par de moedas. Na tela, são apresentadas duas linhas de cores verde e rosa, indicando assim a direção de entrada no mercado. Se o preço atinge a linha inferior, você precisa vender, se rompe a linha superior, comprar. Trabalha bem nos timeframes H1 e superior. As linhas de suporte e de resistência são calculadas como os extremos locais pelo número de barras definido pelo parâmetro do indicador iPeriod.

input uint iPeriod= 24 ;

A contagem regressiva para a busca de valores extremos começa a partir da barra definida no SignalBar.

input uint SignalBar= 1 ;





Fig.1. Indicador ResSup