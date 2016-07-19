CodeBaseSeções
ResSup - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1779
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
O indicador mostra a dinâmica do preço do par de moedas. Na tela, são apresentadas duas linhas de cores verde e rosa, indicando assim a direção de entrada no mercado. Se o preço atinge a linha inferior, você precisa vender, se rompe a linha superior, comprar. Trabalha bem nos timeframes H1 e superior. As linhas de suporte e de resistência são calculadas como os extremos locais pelo número de barras definido pelo parâmetro do indicador iPeriod.

input uint  iPeriod=24;                     //período de procura dos extremos do preço

A contagem regressiva para a busca de valores extremos começa a partir da barra definida no SignalBar.

input uint SignalBar=1;                     //número da barra para procura dos extremos


Fig.1. Indicador ResSup

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15265

