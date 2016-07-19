Participe de nossa página de fãs
ResSupFibo - indicador para MetaTrader 5
O indicador mostra a dinâmica do preço do par de moedas com marcação de níveis fibo. Na tela, são apresentadas a marcação de níveis fibo e duas linhas de cores rosa e azul para indicar a direção de entrada no mercado. Se o preço atinge a linha inferior, você precisa vender, se rompe a linha superior, comprar. Trabalha bem nos timeframes H1 e superior. As linhas de suporte e de resistência são calculadas como os extremos locais pelo número de barras definido pelo parâmetro do indicador iPeriod.
input uint iPeriod=24; //período de procura dos extremos do preço
A contagem regressiva para a busca de valores extremos começa a partir da barra definida no SignalBar.
input uint SignalBar=1; //número da barra para procura dos extremos
Fig.1. Indicador ResSupFibo
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15271
