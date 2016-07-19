CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ResSupFibo - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1938
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador mostra a dinâmica do preço do par de moedas com marcação de níveis fibo. Na tela, são apresentadas a marcação de níveis fibo e duas linhas de cores rosa e azul para indicar a direção de entrada no mercado. Se o preço atinge a linha inferior, você precisa vender, se rompe a linha superior, comprar. Trabalha bem nos timeframes H1 e superior. As linhas de suporte e de resistência são calculadas como os extremos locais pelo número de barras definido pelo parâmetro do indicador iPeriod.

input uint  iPeriod=24;                     //período de procura dos extremos do preço

A contagem regressiva para a busca de valores extremos começa a partir da barra definida no SignalBar.

input uint SignalBar=1;                     //número da barra para procura dos extremos

Fig.1. Indicador ResSupFibo

Fig.1. Indicador ResSupFibo

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15271

ResSup ResSup

O indicador mostra a dinâmica do preço do par de moedas.

Elliott_Wave_Oscillator_Sign Elliott_Wave_Oscillator_Sign

Indicador de sinal semáforo com base no algoritmo do indicador Elliott_Wave_Oscillator.

AML_StDev_HTF AML_StDev_HTF

Indicador AML_StDev com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal

O indicador Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal para entrar no mercado, usando o indicador Elliott_Wave_Oscillator_Sign, na barra selecionada, na forma de um objeto gráfico com indicação colorida da tendência ou direção da negociação que, além disso, ao ter sinais para entrar no mercado, emite alertas ou sinais sonoros.