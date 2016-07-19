CodeBaseSeções
Elliott_Wave_Oscillator_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1455
Avaliação:
(12)
Publicado:
Atualizado:
Indicador Elliott_Wave_Oscillator com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// período do gráfico do indicador (timeframe)

Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador Elliott_Wave_Oscillator.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador Elliott_Wave_Oscillator_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15261

O indicador NRTR_extr_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal para negociar, usando o indicador NRTR_extr_Sign, na barra selecionada, na forma de um objeto gráfico com indicação de cores da tendência ou direção da transação que, além disso, ao ter sinais para entrar no mercado, emite alertas ou sinais sonoros.

