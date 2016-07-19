Verdadeiro autor:

tonyc2a@yahoo.com

Oscilador "Ondas de Elliott"

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 12.07.2006.

Fig.1. Indicador Elliott_Wave_Oscillator