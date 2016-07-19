CodeBaseSeções
Elliott_Wave_Oscillator - indicador para MetaTrader 5

Verdadeiro autor:

tonyc2a@yahoo.com

Oscilador "Ondas de Elliott"

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 12.07.2006.

Fig.1. Indicador Elliott_Wave_Oscillator

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15260

NRTR_extr_HTF_Signal NRTR_extr_HTF_Signal

O indicador NRTR_extr_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal para negociar, usando o indicador NRTR_extr_Sign, na barra selecionada, na forma de um objeto gráfico com indicação de cores da tendência ou direção da transação que, além disso, ao ter sinais para entrar no mercado, emite alertas ou sinais sonoros.

NRTR_HTF_Signal NRTR_HTF_Signal

O indicador NRTR_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal para negociar, usando o indicador NRTR_Sign, na barra selecionada, como um objeto gráfico com indicação de cores da tendência ou direção da transação que, além disso, ao ter sinais para negociação, emite alertas ou sinais sonoros.

Elliott_Wave_Oscillator_HTF Elliott_Wave_Oscillator_HTF

Indicador Elliott_Wave_Oscillator com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

Exp_Elliott_Wave_Oscillator Exp_Elliott_Wave_Oscillator

Торговая система, построенная на сигналах индикатора Elliott_Wave_Oscillator.