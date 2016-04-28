代码库部分
NRTR - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
3885
(28)
真实作者:

Ramdass

NRTR 是一个趋势指标，使用收盘价格进行计算。本指标距离极值点总是有着相同的距离，对于上升趋势，它在图表下面部分显示；对于下跌趋势，显示在上方。这个距离的意义是过滤掉与主趋势相反的小的修正性波动，与主趋势相反的强波动如果高于事先设置的水平(波动过滤器的大小)，就是完全趋势反转的信号。

对于上升趋势:

NRTR = Highest(Close, period)*(1-(K/100)),

对于下跌趋势:

NRTR = Lowest(Close, period)*(1+(K/100)),

表达式的第一部分是上一次指标与价格交叉后价格到达的最高值/最低值，K是百分比形式的移动过滤器大小，也就是说，指标和达到的极值之间的距离。

和其他简单方法类似，本指标在趋势市场上工作得较好，而在无趋势期间效果不好。

在Konstantin Kopyrkin的这篇文章中可以读到此指标更多的属性和版本信息"动态价格通道突破的趋势指标(Trend indicator of dynamic price channel breakthrough)"(俄文版).


本指标最初是使用MQL4语言编写并于2006年7月13日首先发布于mql4.com的代码库中。

图1. NRTR 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15243

