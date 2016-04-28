请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
Ramdass
NRTR 是一个趋势指标，使用收盘价格进行计算。本指标距离极值点总是有着相同的距离，对于上升趋势，它在图表下面部分显示；对于下跌趋势，显示在上方。这个距离的意义是过滤掉与主趋势相反的小的修正性波动，与主趋势相反的强波动如果高于事先设置的水平(波动过滤器的大小)，就是完全趋势反转的信号。
对于上升趋势:
NRTR = Highest(Close, period)*(1-(K/100)),
对于下跌趋势:
NRTR = Lowest(Close, period)*(1+(K/100)),
表达式的第一部分是上一次指标与价格交叉后价格到达的最高值/最低值，K是百分比形式的移动过滤器大小，也就是说，指标和达到的极值之间的距离。
和其他简单方法类似，本指标在趋势市场上工作得较好，而在无趋势期间效果不好。
在Konstantin Kopyrkin的这篇文章中可以读到此指标更多的属性和版本信息"动态价格通道突破的趋势指标(Trend indicator of dynamic price channel breakthrough)"(俄文版).
本指标最初是使用MQL4语言编写并于2006年7月13日首先发布于mql4.com的代码库中。
图1. NRTR 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15243
面板-玩笑或者游戏系统
一个使用MasterWindows库创建游戏交易面板的实例。XCCX_StDev_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 XCCX_StDev 指标。
KalmanFilter_StDev_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 KalmanFilter_StDev 指标。MACD 信号
MetaTrader 5 版本的 MACD 信号指标。