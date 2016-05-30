CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

NRTR - indicador para MetaTrader 4

Collector | Portuguese English Русский 中文 Deutsch 日本語
Visualizações:
1004
Avaliação:
(14)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

    Indicador NRTR.






Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8457

InsTrend InsTrend

Indicador Instantaneous Trend Line

High Low (ZigZag) High Low (ZigZag)

Indicador High_Low (ZigZag).

Ilan1.4 Ilan1.4

Os autores argumentam que este sistema pode operar 24 horas por dia, com um lucro estável, mesmo no caso de um trader novato.

Ultitimate Oscillator Ultitimate Oscillator

Indicador Ultitimate Oscillator.