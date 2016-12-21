コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

NRTR - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
パブリッシュ済み:
実際の著者：

Ramdass

NRTRは終値を使って計算されたトレンド指標です。この指標は常に達された極値から同じ距離に位置しています。上昇トレンドではチャートの下、下降トレンドではチャートの上で表示されます。この距離の意味は、小さな修正的な動きがメイントレンドに対抗してフィルタリングすることです。前もって設定したレベル（移動フィルタのサイズ）を越えたメイントレンドに反した強い動きは、完全なトレンド反転を通知します。

上昇トレンドでは：

NRTR = Highest(Close, period)*(1-(K/100)),

下降トレンドでは：

NRTR = Lowest(Close, period)*(1+(K/100)),

式の最初の部分は、指標と価格との最後の交差以来に到達した最高/最低極値で、Kは移動するフィルタの大きさ（百分率）、すなわち指標と極値との間の距離です。

他の簡単なアプローチと同様に、この指標は、市場のトレンドにとってはうまく動作しますが、非トレンド期には失敗することがあります。

この指標のプロパティーとバージョンについてはKonstantin Kopyrkinによる動的価格チャネルブレイクスルーのトレンド指標をお読みください（ロシア語）


この指標は初めにMQL4で実装され2007年7月13日にmql4.comでの コードベース で公開されました。

図1　NRTR指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15243

