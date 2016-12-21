私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
NRTR - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1044
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Ramdass
NRTRは終値を使って計算されたトレンド指標です。この指標は常に達された極値から同じ距離に位置しています。上昇トレンドではチャートの下、下降トレンドではチャートの上で表示されます。この距離の意味は、小さな修正的な動きがメイントレンドに対抗してフィルタリングすることです。前もって設定したレベル（移動フィルタのサイズ）を越えたメイントレンドに反した強い動きは、完全なトレンド反転を通知します。
上昇トレンドでは：
NRTR = Highest(Close, period)*(1-(K/100)),
下降トレンドでは：
NRTR = Lowest(Close, period)*(1+(K/100)),
式の最初の部分は、指標と価格との最後の交差以来に到達した最高/最低極値で、Kは移動するフィルタの大きさ（百分率）、すなわち指標と極値との間の距離です。
他の簡単なアプローチと同様に、この指標は、市場のトレンドにとってはうまく動作しますが、非トレンド期には失敗することがあります。
この指標のプロパティーとバージョンについてはKonstantin Kopyrkinによる「動的価格チャネルブレイクスルーのトレンド指標」をお読みください（ロシア語）
この指標は初めにMQL4で実装され2007年7月13日にmql4.comでの コードベース で公開されました。
図1 NRTR指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15243
ゲーム取引パネルを作成するためにMasterWindowsライブラリを使用する例です。XCCX_StDev_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXCCX_StDev指標です。
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むKalmanFilter_StDev指標です。DarvasBoxesCloud_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むDarvasBoxesCloud_HTF指標です。