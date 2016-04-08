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NRTR - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Ramdass
Трендовый индикатор NRTR, построенный по CLOSE. Индикатор всегда располагается на одинаковом удалении от достигнутых ценой экстремумов. Для восходящих трендов он находится под графиком, для нисходящих — над. Смысл такого построения заключается в фильтрации небольших коррекционных движений против основного тренда, однако более сильное движение против основной тенденции, превышающее заданный уровень (размер скользящего фильтра), сигнализирует уже о полной смене направления тенденции.
Для восходящих трендов:
NRTR = Highest(Close, period)*(1-(K/100)),
Для нисходящих трендов:
NRTR = Lowest(Close, period)*(1+(K/100)),
где первая часть выражения — высший/низший экстремум цен, достигнутый за период с момента последнего пересечения ценами индикатора, К — размер скользящего фильтра в процентах, на который индикатор отстоит от достигнутых экстремумов.
Как и любой другой максимально упрощенный подход, такой индикатор прекрасно работает на трендовых участках рынка, но начинает пошаливать на не трендовых.
Подробнее о свойствах и разновидностях этого индикатора можно прочитать в статье автора Константина Копыркина «Трендовый индикатор прорыва динамического ценового канала» («Современный трейдинг» № 4, 2001 г.).
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 13.07.2006.
Рис.1. Индикатор NRTR
Индикатор KalmanFilter_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.XCCX_StDev_HTF
Индикатор XCCX_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Торговая система, построенная на сигналах индикатора StepMA_NRTR.Exp_SuperTrend
Торговая система, построенная на сигналах индикатора SuperTrend.