Реальный автор:

Ramdass

Трендовый индикатор NRTR, построенный по CLOSE. Индикатор всегда располагается на одинаковом удалении от достигнутых ценой экстремумов. Для восходящих трендов он находится под графиком, для нисходящих — над. Смысл такого построения заключается в фильтрации небольших коррекционных движений против основного тренда, однако более сильное движение против основной тенденции, превышающее заданный уровень (размер скользящего фильтра), сигнализирует уже о полной смене направления тенденции.

Для восходящих трендов:

NRTR = Highest(Close, period)*(1-(K/100)),

Для нисходящих трендов:

NRTR = Lowest(Close, period)*(1+(K/100)),



где первая часть выражения — высший/низший экстремум цен, достигнутый за период с момента последнего пересечения ценами индикатора, К — размер скользящего фильтра в процентах, на который индикатор отстоит от достигнутых экстремумов.

Как и любой другой максимально упрощенный подход, такой индикатор прекрасно работает на трендовых участках рынка, но начинает пошаливать на не трендовых.

Подробнее о свойствах и разновидностях этого индикатора можно прочитать в статье автора Константина Копыркина «Трендовый индикатор прорыва динамического ценового канала» («Современный трейдинг» № 4, 2001 г.).