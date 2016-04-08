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Индикаторы

NRTR - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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(28)
Опубликован:
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Реальный автор:

Ramdass

Трендовый индикатор NRTR, построенный по CLOSE. Индикатор всегда располагается на одинаковом удалении от достигнутых ценой экстремумов. Для восходящих трендов он находится под графиком, для нисходящих — над. Смысл такого построения заключается в фильтрации небольших коррекционных движений против основного тренда, однако более сильное движение против основной тенденции, превышающее заданный уровень (размер скользящего фильтра), сигнализирует уже о полной смене направления тенденции.

Для восходящих трендов:

NRTR = Highest(Close, period)*(1-(K/100)),

Для нисходящих трендов:

NRTR = Lowest(Close, period)*(1+(K/100)),

где первая часть выражения — высший/низший экстремум цен, достигнутый за период с момента последнего пересечения ценами индикатора, К — размер скользящего фильтра в процентах, на который индикатор отстоит от достигнутых экстремумов.

Как и любой другой максимально упрощенный подход, такой индикатор прекрасно работает на трендовых участках рынка, но начинает пошаливать на не трендовых.

Подробнее о свойствах и разновидностях этого индикатора можно прочитать в статье автора Константина Копыркина «Трендовый индикатор прорыва динамического ценового канала» («Современный трейдинг» № 4, 2001 г.).


Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 13.07.2006.

Рис.1. Индикатор NRTR

Рис.1. Индикатор NRTR

KalmanFilter_StDev_HTF KalmanFilter_StDev_HTF

Индикатор KalmanFilter_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

XCCX_StDev_HTF XCCX_StDev_HTF

Индикатор XCCX_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_StepMA_NRTR Exp_StepMA_NRTR

Торговая система, построенная на сигналах индикатора StepMA_NRTR.

Exp_SuperTrend Exp_SuperTrend

Торговая система, построенная на сигналах индикатора SuperTrend.