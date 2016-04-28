基于移动平均的三个布林带通道，以彩色云的形式画出，在标签中显示了最新的价格，并且可以把布林带的水平四舍五入到一定的小数位数，根据这些舍入的数值画出价格网格。进行舍入的小数位数在输入参数Digit中设置:



input uint Digit=3;

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库文件中的类 (复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include)，这些类的使用在文章"不使用额外缓冲区进行中间计算的平均价格序列"有详尽描述。

图1. XMA_BBx7_Cloud_Digit_Grid 指标