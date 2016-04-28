代码库部分
XMA_BBx7_Cloud_Digit_Grid - MetaTrader 5脚本

基于移动平均的三个布林带通道，以彩色云的形式画出，在标签中显示了最新的价格，并且可以把布林带的水平四舍五入到一定的小数位数，根据这些舍入的数值画出价格网格。进行舍入的小数位数在输入参数Digit中设置:

input uint Digit=3; //舍入的小数位数

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库文件中的类 (复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include)，这些类的使用在文章"不使用额外缓冲区进行中间计算的平均价格序列"有详尽描述。

图1 XMA_BBx7_Cloud_Digit_Grid 指标

图2 XMA_BBx7_Cloud_Digit_Grid 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15178

RVI RVI

基于John Ehlers的文章"使用费舍尔转换(Using The Fisher Transform)"开发的相对活力指数震荡指标，该文章发表在2002年11月的"证券与商品市场的技术分析(Technical Analysis Of Stock & Commodities)"杂志中。

AdaptiveRVI AdaptiveRVI

AdaptiveRVI 是适应于经常性周期变化的真实金融市场的相对活力指数震荡指标。

Exp_3LineBreak Exp_3LineBreak

一个基于3LineBreak指标信号的交易系统。

Exp_ASCtrend Exp_ASCtrend

一个基于ASCtrend指标信号的交易系统。