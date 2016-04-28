请观看如何免费下载自动交易
XMA_BBx7_Cloud_Digit_Grid - MetaTrader 5脚本
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
基于移动平均的三个布林带通道，以彩色云的形式画出，在标签中显示了最新的价格，并且可以把布林带的水平四舍五入到一定的小数位数，根据这些舍入的数值画出价格网格。进行舍入的小数位数在输入参数Digit中设置:
input uint Digit=3; //舍入的小数位数
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库文件中的类 (复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include)，这些类的使用在文章"不使用额外缓冲区进行中间计算的平均价格序列"有详尽描述。
图1. XMA_BBx7_Cloud_Digit_Grid 指标
图2. XMA_BBx7_Cloud_Digit_Grid 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15178
