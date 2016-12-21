Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
XMA_BBx7_Cloud_Digit_Grid - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 784
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Tres canales de Bollinger, construidos sobre una media móvil, en forma de nube de color y con representación de los últimos valores en forma de marcas de precio, posibilidad de redondear los niveles del canal en el número necesario de órdenes y cuadrícula de precios con estos valores redondeados. El orden de redondeo está determinado por la variable de entrada del indicador Digit :
input uint Digit=3; //número de órdenes de redondeo
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador XMA_BBx7_Cloud_Digit_Grid
Fig.2. Indicador XMA_BBx7_Cloud_Digit_Grid
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15178
El oscilador Relative Vigor Index se ha escrito según el artículo de John Ehlers "Using The Fisher Transform", publicado en noviembre de 2002 en la revista "Technical Analysis Of Stock & Commodities".AdaptiveRVI
AdaptiveRVI - es un oscilador Relative Vigor Index que se adapta al carácter cambiante de los ciclos de mercado de un activo financiero real.
Sistema comercial construido con las señales del indicador 3LineBreak.Exp_ASCtrend
Sistema comercial construido con las señales del indicador ASCtrend.