Drei Bollinger Bänder Kanäle basierend auf einem gleitenden Durchschnitt, gezeichnet als farbige Wolke mit Anzeige der letzten Wert als Preislabels und der Möglichkeit die Bollinger-Levels auf eine gewünschte Anzahl von Stellen zu runden und diesde gerundeten Werte als Gitter darstellen zu lassen. Die Anzahl der Stellen wird in der Eingae Digit gesetzt:



input uint Digit= ; <s3>//Anzahl Stellen auf die gerundet werden soll</s3>

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1. Der XMA_BBx7_Cloud_Digit_Grid Indikator