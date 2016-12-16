und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Drei Bollinger Bänder Kanäle basierend auf einem gleitenden Durchschnitt, gezeichnet als farbige Wolke mit Anzeige der letzten Wert als Preislabels und der Möglichkeit die Bollinger-Levels auf eine gewünschte Anzahl von Stellen zu runden und diesde gerundeten Werte als Gitter darstellen zu lassen. Die Anzahl der Stellen wird in der Eingae Digit gesetzt:
input uint Digit=3; <s3>//Anzahl Stellen auf die gerundet werden soll</s3>
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abb.1. Der XMA_BBx7_Cloud_Digit_Grid Indikator
Abb.2. Der XMA_BBx7_Cloud_Digit_Grid Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15178
