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XMA_BBx7_Cloud_Digit_Grid - индикатор для MetaTrader 5
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Три канала Боллинджера, построенные на одном скользящем среднем, в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни Боллинджера на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit :
input uint Digit=3; //количество разрядов округления
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор XMA_BBx7_Cloud_Digit_Grid
Рис.2. Индикатор XMA_BBx7_Cloud_Digit_Grid
Индикатор Price Channel с фоновой заливкой внутренности канала.Panel-joke or a game system
Пример применения библиотеки MasterWindows для создания игровой торговой панели.
Индикатор Price Channel с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями.XDerivative_StDev_HTF
Индикатор XDerivative_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.