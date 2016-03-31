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Индикаторы

XMA_BBx7_Cloud_Digit_Grid - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2164
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Три канала Боллинджера, построенные на одном скользящем среднем, в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни Боллинджера на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit :

input uint Digit=3; //количество разрядов округления

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор XMA_BBx7_Cloud_Digit_Grid

Рис.1. Индикатор XMA_BBx7_Cloud_Digit_Grid

Рис.2 Индикатор XMA_BBx7_Cloud_Digit_Grid

Рис.2. Индикатор XMA_BBx7_Cloud_Digit_Grid
PChannel3Cloud PChannel3Cloud

Индикатор Price Channel с фоновой заливкой внутренности канала.

Panel-joke or a game system Panel-joke or a game system

Пример применения библиотеки MasterWindows для создания игровой торговой панели.

PChannel3_Cloud_Digit_Grid PChannel3_Cloud_Digit_Grid

Индикатор Price Channel с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями.

XDerivative_StDev_HTF XDerivative_StDev_HTF

Индикатор XDerivative_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.