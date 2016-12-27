CodeBaseSeções
Experts

Exp_3LineBreak - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
3LineBreak.mq5 (5.02 KB) visualização
\MQL5\Experts\
Exp_3LineBreak.mq5 (6.64 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Um sistema de negociação com os sinais do indicador 3LineBreak. Um sinal para executar um negócio é formado no fechamento de uma barra quando a cor das barras do indicador muda de vermelho para azul ou vice-versa.

O Expert Advisor usa o arquivo compilado do indicador 3LineBreak.ex5 para esta operação. Salve-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Observe que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite o uso de Expert Advisors com as corretoras que oferecem um spread diferente de zero e a opção para definir o Stop Loss e o Take Profit durante a abertura da posição. Você pode fazer o download de mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algorítmos de Negociação.

Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram usados durante os testes mostrados abaixo. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Exemplos de negociações no gráfico

Resultados para 2015 no USDCAD H12:

Fig. 2. Gráfico de resultados dos testes

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15185

