Um sistema de negociação baseado nos sinais do indicador ASCtrend. Um sinal é formado no fechamento de uma barra se um ponto colorido do indicador aparecer.

O Expert Advisor usa o arquivo compilado do indicador ASCtrend.ex5 para esta operação. Salve-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Observe que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite o uso de Expert Advisors com as corretoras que oferecem um spread diferente de zero e a opção para definir o Stop Loss e o Take Profit durante a abertura da posição. Você pode fazer o download de mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algorítmos de Negociação.

Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram usados durante os testes mostrados abaixo. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Exemplos de negociações no gráfico

Resultados de testes para 2015 no GBPUSD H4:









Fig. 2. Gráfico de resultados dos testes