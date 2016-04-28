代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

RVI - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1299
等级:
(14)
已发布:
已更新:
RVI.mq5 (9 KB) 预览
RVICloud.mq5 (8.46 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

Witold Wozniak

基于John Ehlers的文章"使用费舍尔转换(Using The Fisher Transform)"开发的相对活力指数震荡指标，该文章发表在2002年11月的证券与商品市场的技术分析(Technical Analysis Of Stock & Commodities)杂志中。

图1. RVI 和 RVICloud 指标

图1. RVI 和 RVICloud 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15171

AdaptiveRVI AdaptiveRVI

AdaptiveRVI 是适应于经常性周期变化的真实金融市场的相对活力指数震荡指标。

Exp_Laguerre Exp_Laguerre

基于ColorLaguerre 指标信号的交易系统。

XMA_BBx7_Cloud_Digit_Grid XMA_BBx7_Cloud_Digit_Grid

基于移动平均的三个布林带通道，以彩色云的形式画出，在标签中显示了最新的价格，并且可以把布林带的水平四舍五入到一定的小数位数，根据这些舍入的数值画出价格网格。

Exp_3LineBreak Exp_3LineBreak

一个基于3LineBreak指标信号的交易系统。