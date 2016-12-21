CodeBaseSecciones
RVI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
RVI.mq5 (9 KB) ver
RVICloud.mq5 (8.46 KB) ver
Autor real: Witold Wozniak


El oscilador Relative Vigor Index se ha escrito según el artículo de John Ehlers "Using The Fisher Transform", publicado en noviembre de 2002 en la revista "Technical Analysis Of Stock & Commodities".


Fig. 1. Indicadores RVI y RVICloud

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15171

AdaptiveRVI AdaptiveRVI

AdaptiveRVI - es un oscilador Relative Vigor Index que se adapta al carácter cambiante de los ciclos de mercado de un activo financiero real.

Exp_Laguerre Exp_Laguerre

Sistema comercial construido con las señales del indicador ColorLaguerre.

XMA_BBx7_Cloud_Digit_Grid XMA_BBx7_Cloud_Digit_Grid

Tres canales de Bollinger, construidos sobre una media móvil, en forma de nube de color y con representación de los últimos valores en forma de marcas de precio, posibilidad de redondear los niveles del canal en el número necesario de órdenes y cuadrícula de precios con estos valores redondeados.

Exp_3LineBreak Exp_3LineBreak

Sistema comercial construido con las señales del indicador 3LineBreak.