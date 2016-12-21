Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
RVI - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1200
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El oscilador Relative Vigor Index se ha escrito según el artículo de John Ehlers "Using The Fisher Transform", publicado en noviembre de 2002 en la revista "Technical Analysis Of Stock & Commodities".
Fig. 1. Indicadores RVI y RVICloud
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15171
AdaptiveRVI - es un oscilador Relative Vigor Index que se adapta al carácter cambiante de los ciclos de mercado de un activo financiero real.Exp_Laguerre
Sistema comercial construido con las señales del indicador ColorLaguerre.
Tres canales de Bollinger, construidos sobre una media móvil, en forma de nube de color y con representación de los últimos valores en forma de marcas de precio, posibilidad de redondear los niveles del canal en el número necesario de órdenes y cuadrícula de precios con estos valores redondeados.Exp_3LineBreak
Sistema comercial construido con las señales del indicador 3LineBreak.