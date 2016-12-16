und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
RVI - Indikator für den MetaTrader 5
Echter Autor:
Witold Wozniak
Der Relative Vigor Index Oszillator entwickelt auf Basis des Artikels "Using The Fisher Transform" von John Ehlers, der im November 2002 Im Technical Analysis Of Stock & Commodities Magazin erschienen ist.
Abb.1. RVI und RVICloud Indikatoren
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15171
