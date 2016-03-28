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Индикаторы

RVI - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2293
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Witold Wozniak

Осциллятор Relative Vigor Index, написанный по статье Джона Элерса "Using The Fisher Transform", которая была опубликована в ноябре 2002 года в журнале "Technical Analysis Of Stock & Commodities".

Рис.1. Индикаторы RVI и RVICloud

Рис.1. Индикаторы RVI и RVICloud

FineTuningMA_StDev_HTF FineTuningMA_StDev_HTF

Индикатор FineTuningMA_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Gaus_MA_StDev_HTF Gaus_MA_StDev_HTF

Индикатор Gaus_MA_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

AdaptiveRVI AdaptiveRVI

AdaptiveRVI - это осциллятор Relative Vigor Index, адаптирующийся к постоянно меняющимся рыночным циклам реального финансового актива.

Exp_BykovTrend Exp_BykovTrend

Торговая система, построенная на сигналах индикатора BykovTrend.