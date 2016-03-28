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RVI - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Witold Wozniak
Осциллятор Relative Vigor Index, написанный по статье Джона Элерса "Using The Fisher Transform", которая была опубликована в ноябре 2002 года в журнале "Technical Analysis Of Stock & Commodities".
Рис.1. Индикаторы RVI и RVICloud
FineTuningMA_StDev_HTF
Индикатор FineTuningMA_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Gaus_MA_StDev_HTF
Индикатор Gaus_MA_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
AdaptiveRVI
AdaptiveRVI - это осциллятор Relative Vigor Index, адаптирующийся к постоянно меняющимся рыночным циклам реального финансового актива.Exp_BykovTrend
Торговая система, построенная на сигналах индикатора BykovTrend.