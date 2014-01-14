Este indicador vai ajudar você a determinar rapidamente o início e fim do dia (semana, mês), para ver a máxima e mínima dos preços do período (determinando com mais precisão), a magnitude e a direção do movimento para o período, os níveis importantes (figura), o início do tempo das cotações, os horários de publicação de notícias, etc.

Tente este indicador, eu acho que vai ser muito útil. A Linguagem MQL5 permite implementar muitas funções que são impossíves em MQL4 (veja https://www.mql5.com/ru/code/8684).



input int Step= 250 ; input int Figure= 1000 ;

Por padrão, ele tem os seguintes parâmetros::

Algumas vezes é necessário alterar essas configurações para alguns ativos. Alterando estas variáveis de entrada no código do programa, você pode configurar o seu próprio esquema de cores:

color new_hour= DimGray ; color new_day = Blue ; color new_week= DeepPink ; color new_mon = Yellow ; color new_Hfigure= RoyalBlue ; color new_Hline= DimGray ;

Você pode configurar o seu próprio esquema de cores, alterando essas variáveis.



Se você gostou e você quiser usar este aplicativo, aqui estão algumas recomendações:

1. Desativar a grade padrão, clique com o botão direito do mouse no gráfico, acesse as "propriedade" (F8), acesse o guia "Mostrar" e desmarque a caixa "mostrar grade".

2. Na guia da barra de menu do gráfico, clique em "Ferramentas", depois em "opções", na janela aberta, clique na guia "Gráficos" e altere o número máximo de barras:

3. Reiniciar o terminal do cliente.

4. Abrir o gráfico e anexar este indicador. Você verá a imagem na seguinte forma:





5. Selecionar todos os objetos criados e excluí-los.

6. Usando o botão direito do mouse, salvar template (Templates-> Salvar template) com o nome Padrão. tpl

Como resultado, a grade será iniciada automaticamente quando da abertura e mudança de qualquer gráfico. O tempo e outras informações são impresso no Log:

2010.06.15 11:53:16 Setka (AUDUSD,M15) Failure or first call Time= 1.4 sec for 50000 bars ObjectsTotal= 12718 MaxBars= 0

Se você quiser diminuir o tempo de início da grade (e você não precisa da grade de todo o histórico), antes de salvar o template definir MaxBars =2000.

No mercado lateral ou em caso de falhas (você vai vê-las), você precisa atualizar a tabela ("Atualizar") para o recálculo do indicador.

Eu quero agradecer a Renat pela ajuda em escrever o indicador e pelo exemplo https://www.mql5.com/ru/forum/1165/page3.