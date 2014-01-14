CodeBaseSeções
Setka (grade) - indicador para MetaTrader 5

Este indicador vai ajudar você a determinar rapidamente o início e fim do dia (semana, mês), para ver a máxima e mínima dos preços do período (determinando com mais precisão), a magnitude e a direção do movimento para o período, os níveis importantes (figura), o início do tempo das cotações, os horários de publicação de notícias, etc.

Tente este indicador, eu acho que vai ser muito útil. A Linguagem MQL5 permite implementar muitas funções que são impossíves em MQL4 (veja https://www.mql5.com/ru/code/8684).

Por padrão, ele tem os seguintes parâmetros::
//--- parâmetros de entrada
input int   Step=250;         // passo em pontos das linhas da grade
input int   Figure=1000;      // distância em tick das linhas verticais

Algumas vezes é necessário alterar essas configurações para alguns ativos. Alterando estas variáveis de entrada no código do programa, você pode configurar o seu próprio esquema de cores:

// cor das linhas vertical 
color new_hour=DimGray;       // nova hora
color new_day =Blue;          // novo dia
color new_week=DeepPink;      // nova semana
color new_mon =Yellow;        // novo mês

// cor das linhas horizontal
color new_Hfigure=RoyalBlue;  // nova figura
color new_Hline=DimGray;      // nova linha

Você pode configurar o seu próprio esquema de cores, alterando essas variáveis.

Se você gostou e você quiser usar este aplicativo, aqui estão algumas recomendações:

1. Desativar a grade padrão, clique com o botão direito do mouse no gráfico, acesse as "propriedade" (F8), acesse o guia "Mostrar" e desmarque a caixa "mostrar grade".

2. Na guia da barra de menu do gráfico, clique em "Ferramentas", depois em "opções", na janela aberta, clique na guia "Gráficos" e altere o número máximo de barras:

Máxima de barras no histórico

3. Reiniciar o terminal do cliente.

4. Abrir o gráfico e anexar este indicador. Você verá a imagem na seguinte forma:

Indicador Setkar (grade)

5. Selecionar todos os objetos criados e excluí-los.

objetos do gráfico

6. Usando o botão direito do mouse, salvar template (Templates-> Salvar template) com o nome Padrão. tpl

Template salvo

Como resultado, a grade será iniciada automaticamente quando da abertura e mudança de qualquer gráfico. O tempo e outras informações são impresso no Log:

2010.06.15 11:53:16         Setka (AUDUSD,M15)          Failure or first call Time= 1.4 sec for  50000  bars  ObjectsTotal= 12718  MaxBars= 0 

  1. Se você quiser diminuir o tempo de início da grade (e você não precisa da grade de todo o histórico), antes de salvar o template definir MaxBars=2000.
  2. No mercado lateral ou em caso de falhas (você vai vê-las), você precisa atualizar a tabela ("Atualizar") para o recálculo do indicador.

Eu quero agradecer a Renat pela ajuda em escrever o indicador e pelo exemplo https://www.mql5.com/ru/forum/1165/page3.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/111

