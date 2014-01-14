Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Setka (grade) - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 3905
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Este indicador vai ajudar você a determinar rapidamente o início e fim do dia (semana, mês), para ver a máxima e mínima dos preços do período (determinando com mais precisão), a magnitude e a direção do movimento para o período, os níveis importantes (figura), o início do tempo das cotações, os horários de publicação de notícias, etc.
Tente este indicador, eu acho que vai ser muito útil. A Linguagem MQL5 permite implementar muitas funções que são impossíves em MQL4 (veja https://www.mql5.com/ru/code/8684).
//--- parâmetros de entrada input int Step=250; // passo em pontos das linhas da grade input int Figure=1000; // distância em tick das linhas verticais
Algumas vezes é necessário alterar essas configurações para alguns ativos. Alterando estas variáveis de entrada no código do programa, você pode configurar o seu próprio esquema de cores:
// cor das linhas vertical color new_hour=DimGray; // nova hora color new_day =Blue; // novo dia color new_week=DeepPink; // nova semana color new_mon =Yellow; // novo mês // cor das linhas horizontal color new_Hfigure=RoyalBlue; // nova figura color new_Hline=DimGray; // nova linha
Você pode configurar o seu próprio esquema de cores, alterando essas variáveis.
Se você gostou e você quiser usar este aplicativo, aqui estão algumas recomendações:
1. Desativar a grade padrão, clique com o botão direito do mouse no gráfico, acesse as "propriedade" (F8), acesse o guia "Mostrar" e desmarque a caixa "mostrar grade".
2. Na guia da barra de menu do gráfico, clique em "Ferramentas", depois em "opções", na janela aberta, clique na guia "Gráficos" e altere o número máximo de barras:
3. Reiniciar o terminal do cliente.
4. Abrir o gráfico e anexar este indicador. Você verá a imagem na seguinte forma:
5. Selecionar todos os objetos criados e excluí-los.
6. Usando o botão direito do mouse, salvar template (Templates-> Salvar template) com o nome Padrão. tpl
Como resultado, a grade será iniciada automaticamente quando da abertura e mudança de qualquer gráfico. O tempo e outras informações são impresso no Log:
2010.06.15 11:53:16 Setka (AUDUSD,M15) Failure or first call Time= 1.4 sec for 50000 bars ObjectsTotal= 12718 MaxBars= 0
- Se você quiser diminuir o tempo de início da grade (e você não precisa da grade de todo o histórico), antes de salvar o template definir MaxBars=2000.
- No mercado lateral ou em caso de falhas (você vai vê-las), você precisa atualizar a tabela ("Atualizar") para o recálculo do indicador.
Eu quero agradecer a Renat pela ajuda em escrever o indicador e pelo exemplo https://www.mql5.com/ru/forum/1165/page3.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/111
Indicador que exibe a situação quando a direção do movimento de preço e o indicador técnico não se coincidem.Rabbit
O indicador Rabbit desenha níveis e subníveis verdadeiros de suporte/resistência para qualquer par de moedas.
Indicador de sinal do tipo semáforo para os momentos quando a força da tendência medida pelo desvio do preço da média móvel for maior que um limite fixo.Positions Change Informer
O Expert Advisor "catches" altera as posições (abertura, reversão, fechamento, Stop Loss e Take Profit) e dependendo das configurações aciona o arquivo de som, saídas de alerta ou envia e-mail.