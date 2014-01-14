Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
LaguerreVolume - indicador para MetaTrader 5
1480
Autor real:
Emerald King, t_david
Indicador de volume suavizado pelo filtro de Laguerre.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 12.10.2007.
Fig.1 Indicador LaguerreVolume
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1515
