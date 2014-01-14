CodeBaseSeções
LaguerreVolume - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

Emerald King, t_david

Indicador de volume suavizado pelo filtro de Laguerre.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 12.10.2007.   

Fig.1 Indicador LaguerreVolume

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1515

