Rabbit - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- JonKatana
- Visualizações:
- 4078
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
O indicador Rabbit v20.05.10 desenha níveis e subníveis verdadeiros de suporte/resistência para qualquer par de moedas.
A distância entre os níveis em pontos é mostrado na canto superior esquerdo (Step =).
O indicador tem vários parâmetros que podem ser alterados:
- Yesterday = 0 (deslocamento de tempo, por padrão 0 - mostra os níveis do dia atual, se igual a 1, 2, 3 ... - mostra os níveis dos dias anteriores (ontem, etc), se colocar "- 1 ", o indicador irá mostrar os níveis de suporte/resistência para o dia seguinte);
- Levels = 20 (número de níveis, se necessário pode ser aumentado);
- FontSize = 16 (tamanho da fonte);
- FontColor = White (cor da fonte);
- LineColor = DeepSkyBlue (cor dos níveis).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/112
