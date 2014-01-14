CodeBaseSeções
Indicadores

Rabbit - indicador para MetaTrader 5

Jon Katana, VDV Soft
Publicado por:
JonKatana
Visualizações:
4078
Avaliação:
(39)
Publicado:
Atualizado:
O indicador Rabbit v20.05.10 desenha níveis e subníveis verdadeiros de suporte/resistência para qualquer par de moedas.

A distância entre os níveis em pontos é mostrado na canto superior esquerdo (Step =).

O indicador tem vários parâmetros que podem ser alterados:

  • Yesterday = 0 (deslocamento de tempo, por padrão 0 - mostra os níveis do dia atual, se igual a 1, 2, 3 ... - mostra os níveis dos dias anteriores (ontem, etc), se colocar "- 1 ", o indicador irá mostrar os níveis de suporte/resistência para o dia seguinte);
  • Levels = 20 (número de níveis, se necessário pode ser aumentado);
  • FontSize = 16 (tamanho da fonte);
  • FontColor = White (cor da fonte);
  • LineColor = DeepSkyBlue (cor dos níveis).

Indicador Rabbit

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/112

