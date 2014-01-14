O indicador Rabbit v20.05.10 desenha níveis e subníveis verdadeiros de suporte/resistência para qualquer par de moedas.

A distância entre os níveis em pontos é mostrado na canto superior esquerdo (Step =).

O indicador tem vários parâmetros que podem ser alterados:



Yesterday = 0 (deslocamento de tempo, por padrão 0 - mostra os níveis do dia atual, se igual a 1, 2, 3 ... - mostra os níveis dos dias anteriores (ontem, etc), se colocar "- 1 ", o indicador irá mostrar os níveis de suporte/resistência para o dia seguinte);

(deslocamento de tempo, por padrão 0 - mostra os níveis do dia atual, se igual a 1, 2, 3 ... - mostra os níveis dos dias anteriores (ontem, etc), se colocar "- 1 ", o indicador irá mostrar os níveis de suporte/resistência para o dia seguinte); Levels = 20 (número de níveis, se necessário pode ser aumentado);

(número de níveis, se necessário pode ser aumentado); FontSize = 16 (tamanho da fonte);

(tamanho da fonte); FontColor = White (cor da fonte);

(cor da fonte); LineColor = DeepSkyBlue (cor dos níveis).



