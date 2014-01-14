Participe de nossa página de fãs
Ma_Distance_From_Price - indicador para MetaTrader 5
- 1678
-
Autor real:
David W Honeywell
Descrição:
Indicador de sinal do tipo semáforo para os momentos quando a força da tendência medida pelo desvio do preço da média móvel for maior que um limite fixo. O desvio medido é definido em pontos com o valor limite da grandeza de entrada PipLevel do indicador (nível de disparo em pontos da média móvel).
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 12.10.2007.
Fig.1 Indicador Ma_Distance_From_Price
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1514
