Indicadores

Ma_Distance_From_Price - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1678
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5

Autor real:

David W Honeywell

Descrição:

Indicador de sinal do tipo semáforo para os momentos quando a força da tendência medida pelo desvio do preço da média móvel for maior que um limite fixo. O desvio medido é definido em pontos com o valor limite da grandeza de entrada PipLevel do indicador (nível de disparo em pontos da média móvel).

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 12.10.2007.

Imagem:

Fig.1 Indicador Ma_Distance_From_Price

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1514

