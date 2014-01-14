Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Previsão de preço pelo Vizinho mais Próximo - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir
- Visualizações:
- 3807
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O algoritmo k-Nearest Neighbor (k-NN) procura por padrões k conhecidos(vizinhos) que são mais semelhantes ao padrão atual e calcula os preços futuros com base nos vizinhos através de uma votação ponderada. O presente indicador encontra apenas um vizinho mais próximo. Assim, em essência, é um algoritmo 1-NN. . Ele usa o coeficiente de correlação de Pearson entre o padrão atual e todos os padrões ja conhecidos como uma medida de distância entre eles.
O indicador tem os seguintes parâmetros de entrada:
- Npast - número de barras conhecidas num tipo de padrão;
- Nfut - número das futuras barras num tipo de padrão (deve ser < Npast).
O indicador traça duas curvas: a curva azul indica os preços conhecido do vizinho mais próximo e a curva vermelha indica a previsão dos preços futuros no mesmo padrão. O vizinho mais próximo é dimensionado de acordo com a inclinação da regressão linear entre este padrão e o padrão atual. O indicador também imprime as informações sobre a data de início do vizinho mais próximo e seu coeficiente de correlação com o padrão atual. Por exemplo,
Nearest_Neighbor (EURUSD,H1): Nearest neighbor (Vizinho mais próximo) é datado de 2003.08.26 23:00:00 e tem correlação com o atual padrão de 0.9432442047577905;
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/133
Indicador para exibir intervalos de tempo.Previsão de preço pelo Vizinho mais Próximo encontrado por um coeficiente de correlação ponderada
Este indicador localiza o vizinho mais próximo utilizando um coeficiente de correlação ponderada, onde os preços mais recentes têm pesos maiores. O peso decai linearmente dos´preços mais novos para os mais velhos dentro de um padrão.
QQEA é oscilador Forex com um nome indistinto, desenhado a partir das médias móveis e do indicador técnico RSI.R-Squared_v1
R-squared é o indicador de regressão linear que calcula a "confiabilidade" da tendência atual.