Previsão de preço pelo Vizinho mais Próximo

O algoritmo k-Nearest Neighbor (k-NN) procura por padrões k conhecidos(vizinhos) que são mais semelhantes ao padrão atual e calcula os preços futuros com base nos vizinhos através de uma votação ponderada. O presente indicador encontra apenas um vizinho mais próximo. Assim, em essência, é um algoritmo 1-NN. . Ele usa o coeficiente de correlação de Pearson entre o padrão atual e todos os padrões ja conhecidos como uma medida de distância entre eles.

O indicador tem os seguintes parâmetros de entrada:

Npast - número de barras conhecidas num tipo de padrão;

Nfut - número das futuras barras num tipo de padrão (deve ser < Npast).

O indicador traça duas curvas: a curva azul indica os preços conhecido do vizinho mais próximo e a curva vermelha indica a previsão dos preços futuros no mesmo padrão. O vizinho mais próximo é dimensionado de acordo com a inclinação da regressão linear entre este padrão e o padrão atual. O indicador também imprime as informações sobre a data de início do vizinho mais próximo e seu coeficiente de correlação com o padrão atual. Por exemplo,

Nearest_Neighbor (EURUSD,H1): Nearest neighbor (Vizinho mais próximo) é datado de 2003.08.26 23:00:00 e tem correlação com o atual padrão de 0.9432442047577905;