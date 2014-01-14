CodeBaseSeções
iS7N_TREND_1 - indicador para MetaTrader 5

Publicado:
Atualizado:
Indicador de tendência com algoritmos de suavização simples. Baseado no indicador trend.mq4 com algumas modificações.

Ele tem um único parâmetro - período (período de uso = 24 para EURUSD).

iTrend

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/132

R-Squared_v1 R-Squared_v1

R-squared é o indicador de regressão linear que calcula a "confiabilidade" da tendência atual.

QQEA QQEA

QQEA é oscilador Forex com um nome indistinto, desenhado a partir das médias móveis e do indicador técnico RSI.

SlopeDirectionLine SlopeDirectionLine

O indicador de tendência SlopeDirectionLine permite mudar o algoritmo de suavização e acionar alertas, notificações push e enviar mensagens de e-mail.

Extrapolação Fourier de preço Extrapolação Fourier de preço

Este indicador encaixa um modelo trigonométrico aos preços e extrapola uma previsão futura.