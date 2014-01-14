Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
iS7N_TREND_1 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2361
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador de tendência com algoritmos de suavização simples. Baseado no indicador trend.mq4 com algumas modificações.
Ele tem um único parâmetro - período (período de uso = 24 para EURUSD).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/132
R-Squared_v1
R-squared é o indicador de regressão linear que calcula a "confiabilidade" da tendência atual.QQEA
QQEA é oscilador Forex com um nome indistinto, desenhado a partir das médias móveis e do indicador técnico RSI.
SlopeDirectionLine
O indicador de tendência SlopeDirectionLine permite mudar o algoritmo de suavização e acionar alertas, notificações push e enviar mensagens de e-mail.Extrapolação Fourier de preço
Este indicador encaixa um modelo trigonométrico aos preços e extrapola uma previsão futura.