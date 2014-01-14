CodeBaseSeções
R-Squared_v1 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1755
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
R-Squared é o indicador de regressão linear. Apesar do fato de que o indicador se parece com um oscilador, é necessário compreender que ele calcula "confiabilidade" da tendência atual.

O indicador R-Squared apareceu no MetaTrader 4 do MetaStock. Assim, você pode encontrar a descrição principal do seu trabalho neste terminal. Deve-se notar que, quanto maior o valor do indicador de R-Squared, é mais provável que uma nova tendência será estatisticamente importante. Dependendo do período, o nível de potência de uma tendência crítica diminui.

Fig.1 Indicador R-Squared_v1

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1494

