Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
R-Squared_v1 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1755
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
R-Squared é o indicador de regressão linear. Apesar do fato de que o indicador se parece com um oscilador, é necessário compreender que ele calcula "confiabilidade" da tendência atual.
O indicador R-Squared apareceu no MetaTrader 4 do MetaStock. Assim, você pode encontrar a descrição principal do seu trabalho neste terminal. Deve-se notar que, quanto maior o valor do indicador de R-Squared, é mais provável que uma nova tendência será estatisticamente importante. Dependendo do período, o nível de potência de uma tendência crítica diminui.
Fig.1 Indicador R-Squared_v1
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1494
QQEA é oscilador Forex com um nome indistinto, desenhado a partir das médias móveis e do indicador técnico RSI.Previsão de preço pelo Vizinho mais Próximo
Este indicador utiliza a técnica de Agrupamento Vizinho mais Próximo, também chamado de k-NN, para pesquisar o padrão mais semelhante na história e usar os preços conhecidos como previsões dos atuais padrões para preços futuros.
Indicador de tendência com algoritmos de suavização simples.SlopeDirectionLine
O indicador de tendência SlopeDirectionLine permite mudar o algoritmo de suavização e acionar alertas, notificações push e enviar mensagens de e-mail.