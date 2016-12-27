Um sistema de negociação baseado nos sinais do indicador MFI_Histogram. Um sinal de negociação é gerado no fechamento de uma barra, se a cor do histograma tiver sido alterada de um cinza neutro para amarelo ou verde, significa que o oscilador MFI entrou na zona de sobrecompra ou de sobrevenda.

O Expert Advisor usa arquivo compilado do indicador MFI_Histogram.ex5 para esta operação. Salve-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Observe que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite o uso de Expert Advisors com as corretoras que oferecem um spread diferente de zero e a opção para definir o Stop Loss e o Take Profit durante a abertura da posição. Você pode fazer o download de mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algorítmos de Negociação.

Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram usados durante os testes mostrados abaixo. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Exemplos de negociações no gráfico

Testando os resultados para 2015 no GBPJPY H6:

Fig. 2. Gráfico de resultados dos testes