RVI_Histogram - indicador para MetaTrader 5
O indicador RVI clássico, implementado como um histograma, com uma indicação de cor para entrar nas áreas sobrecompradas e sobrevendidas, tal como uma nuvem colorida entre a linha de sinal e o oscilador para indicar as intersecções do oscilador.
Fig.1. O indicador RVI_Histogram
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14934
O Oscilador Estocástico clássico, implementado como um histograma, com uma indicação de cor para entrar nas áreas sobrecompradas e sobrevendidas, tal como uma nuvem colorida entre a linha de sinal e o oscilador, para indicar as interseções do oscilador.MFI_Histogram
O indicador MFI clássico, implementado como um histograma, com uma indicação de cor para entrar nas áreas sobrecompradas e sobrevendidas.
Um Expert Advisor de multi moedas (10 pares de moedas) que não usa indicadores.Exp_RSI_Histogram
Um sistema de negociação baseado nos sinais do indicador RSI_Histogram.