RVI_Histogram - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
O indicador RVI clássico, implementado como um histograma, com uma indicação de cor para entrar nas áreas sobrecompradas e sobrevendidas, tal como uma nuvem colorida entre a linha de sinal e o oscilador para indicar as intersecções do oscilador.

Fig.1. O indicador RVI_Histogram

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14934

Stochastic_Histogram Stochastic_Histogram

O Oscilador Estocástico clássico, implementado como um histograma, com uma indicação de cor para entrar nas áreas sobrecompradas e sobrevendidas, tal como uma nuvem colorida entre a linha de sinal e o oscilador, para indicar as interseções do oscilador.

MFI_Histogram MFI_Histogram

O indicador MFI clássico, implementado como um histograma, com uma indicação de cor para entrar nas áreas sobrecompradas e sobrevendidas.

Multicurrency Expert Multicurrency Expert

Um Expert Advisor de multi moedas (10 pares de moedas) que não usa indicadores.

Exp_RSI_Histogram Exp_RSI_Histogram

Um sistema de negociação baseado nos sinais do indicador RSI_Histogram.