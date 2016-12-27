CodeBaseSeções
Indicadores

MFI_Histogram - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1132
Avaliação:
(16)
Publicado:
O indicador MFI clássico, implementado como um histograma, com uma indicação de cor para entrar nas áreas sobrecompradas e sobrevendidas.

Fig.1. O indicador MFI_Histogram

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14932

